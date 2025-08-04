https://ria.ru/20250804/ukraina-2033218982.html

В Хмельницкой области прогремели новые взрывы

В Хмельницкой области прогремели новые взрывы - РИА Новости, 04.08.2025

В Хмельницкой области прогремели новые взрывы

Взрывы снова прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:58:00+03:00

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2025-08-04T11:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

хмельницкая область

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник телеканал уже сообщал о взрывах в этом регионе Украины. "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". На всей территории Украины на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250804/vzryvy-2033155157.html

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украина, хмельницкая область