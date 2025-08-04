https://ria.ru/20250804/ukraina-2033191672.html

"Начали возводить". СМИ рассказали, что происходит на Украине из-за России

"Начали возводить". СМИ рассказали, что происходит на Украине из-за России - РИА Новости, 04.08.2025

"Начали возводить". СМИ рассказали, что происходит на Украине из-за России

Украина начала строить подземные укрытия для западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы скрыть их от российских военных, пишет National Interest. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:37:00+03:00

2025-08-04T10:37:00+03:00

2025-08-04T10:37:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украина начала строить подземные укрытия для западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы скрыть их от российских военных, пишет National Interest."Украина возводит для их защиты подземные бункеры", — говорится в материале.Обозреватель указал, что поставляемые союзниками Киева самолеты стали приоритетными целями для России.Кроме того, ради их сохранения украинским пилотам приходится летать на очень малых высотах, добавил автор публикации.Пресс-служба воздушных сил ВСУ 22 июля сообщила, что истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области. ГБР Украины заявило, что начало расследование по факту крушения французского самолета, который утонул в болоте после того, как пилот сообщил о "критической неисправности электроники".В конце июня украинские СМИ сообщили об очередной потере Украиной истребителя F-16 из-за полученного повреждения. Уточнялось, что пилот не успел катапультироваться. Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата беспилотников.

https://ria.ru/20250804/poslanie-2033182814.html

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в мире, украина, киев, россия, верховная рада украины, вооруженные силы украины, f-16, mirage 2000