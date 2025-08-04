Рейтинг@Mail.ru
"Начали возводить". СМИ рассказали, что происходит на Украине из-за России - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033191672.html
"Начали возводить". СМИ рассказали, что происходит на Украине из-за России
"Начали возводить". СМИ рассказали, что происходит на Украине из-за России - РИА Новости, 04.08.2025
"Начали возводить". СМИ рассказали, что происходит на Украине из-за России
Украина начала строить подземные укрытия для западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы скрыть их от российских военных, пишет National Interest. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:37:00+03:00
2025-08-04T10:37:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
верховная рада украины
вооруженные силы украины
f-16
mirage 2000
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украина начала строить подземные укрытия для западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы скрыть их от российских военных, пишет National Interest."Украина возводит для их защиты подземные бункеры", — говорится в материале.Обозреватель указал, что поставляемые союзниками Киева самолеты стали приоритетными целями для России.Кроме того, ради их сохранения украинским пилотам приходится летать на очень малых высотах, добавил автор публикации.Пресс-служба воздушных сил ВСУ 22 июля сообщила, что истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области. ГБР Украины заявило, что начало расследование по факту крушения французского самолета, который утонул в болоте после того, как пилот сообщил о "критической неисправности электроники".В конце июня украинские СМИ сообщили об очередной потере Украиной истребителя F-16 из-за полученного повреждения. Уточнялось, что пилот не успел катапультироваться. Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата беспилотников.
https://ria.ru/20250804/poslanie-2033182814.html
https://ria.ru/20250804/granitsa-2033172636.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, верховная рада украины, вооруженные силы украины, f-16, mirage 2000
В мире, Украина, Киев, Россия, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, F-16, Mirage 2000
"Начали возводить". СМИ рассказали, что происходит на Украине из-за России

NI: Украина начала строить бункеры для F-16 и Mirage, чтобы скрыть их от России

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украина начала строить подземные укрытия для западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы скрыть их от российских военных, пишет National Interest.
«
"Украина возводит для их защиты подземные бункеры", — говорится в материале.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
СМИ рассказали, какое новое послание Россия оставила Западу
10:02
Обозреватель указал, что поставляемые союзниками Киева самолеты стали приоритетными целями для России.
Кроме того, ради их сохранения украинским пилотам приходится летать на очень малых высотах, добавил автор публикации.
Пресс-служба воздушных сил ВСУ 22 июля сообщила, что истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области. ГБР Украины заявило, что начало расследование по факту крушения французского самолета, который утонул в болоте после того, как пилот сообщил о "критической неисправности электроники".
В конце июня украинские СМИ сообщили об очередной потере Украиной истребителя F-16 из-за полученного повреждения. Уточнялось, что пилот не успел катапультироваться. Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата беспилотников.
Русский Ивангород и эстонский город Нарва (справа) на берегах реки Нарва - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
"Просто переплывут". Журналист раскрыл, что случится на российской границе
08:47
 
В миреУкраинаКиевРоссияВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныF-16Mirage 2000
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала