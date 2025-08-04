https://ria.ru/20250804/ukraina-2033176685.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 04.08.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:19:00+03:00
2025-08-04T09:19:00+03:00
2025-08-04T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 8:54 мск в Киеве и Днепропетровской области запустили сигнал воздушной тревоги. Через две минуты ее объявили на всей территории страны.Около 12:00 мск местные СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области. Российские войска в ответ на атаки ВСУ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса противника.
https://ria.ru/20250804/podpole-2032848954.html
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В мире, Украина, Россия, Хмельницкая область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Киев
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги