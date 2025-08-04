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В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 04.08.2025
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09:19 04.08.2025 (обновлено: 12:42 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033176685.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 04.08.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:19:00+03:00
2025-08-04T12:42:00+03:00
в мире
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хмельницкая область
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 8:54 мск в Киеве и Днепропетровской области запустили сигнал воздушной тревоги. Через две минуты ее объявили на всей территории страны.Около 12:00 мск местные СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области. Российские войска в ответ на атаки ВСУ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса противника.
https://ria.ru/20250804/podpole-2032848954.html
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в мире, украина, россия, хмельницкая область, владимир путин, вооруженные силы украины, киев
В мире, Украина, Россия, Хмельницкая область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Киев
В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное".
Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
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По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 8:54 мск в Киеве и Днепропетровской области запустили сигнал воздушной тревоги. Через две минуты ее объявили на всей территории страны.
Около 12:00 мск местные СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области.
Российские войска в ответ на атаки ВСУ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса противника.
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