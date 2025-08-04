Рейтинг@Mail.ru
"Зеленскому конец". Во Франции рассказали, что произошло на Украине - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 04.08.2025 (обновлено: 16:23 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html
"Зеленскому конец". Во Франции рассказали, что произошло на Украине
"Зеленскому конец". Во Франции рассказали, что произошло на Украине - РИА Новости, 04.08.2025
"Зеленскому конец". Во Франции рассказали, что произошло на Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал признать поражение Украины и Североатлантического альянса. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:44:00+03:00
2025-08-04T16:23:00+03:00
флориан филиппо
украина
в мире
франция
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_95e7e90680f263b02ca2e756fb745003.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал признать поражение Украины и Североатлантического альянса."Украина теряет территории &lt;...&gt;. Какой бы ни была драма слов и символов между Россией и США, реальность такова! Украина потерпела поражение, НАТО проиграла, Зеленскому конец!" — написал он.Политик также призвал прекратить финансирование Киева и подчеркнул, что Франции нужно выйти из Евросоюза и альянса.На прошлой неделе российские военные освободили населенные пункты Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка, Александро-Калиново и Часов Яр в ДНР, а также Темировку в Запорожской области.Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033101943.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2a2ee7da6afbb4bf7d49a93f49032eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
флориан филиппо, украина, в мире, франция, россия, нато
Флориан Филиппо, Украина, В мире, Франция, Россия, НАТО
"Зеленскому конец". Во Франции рассказали, что произошло на Украине

Лидер партии "Патриоты" Филиппо заявил о поражении Украины и НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал признать поражение Украины и Североатлантического альянса.
"Украина теряет территории <...>. Какой бы ни была драма слов и символов между Россией и США, реальность такова! Украина потерпела поражение, НАТО проиграла, Зеленскому конец!" — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Трамп потерял терпение и решил не ждать: Украине дадут все и даже больше
08:00
Политик также призвал прекратить финансирование Киева и подчеркнул, что Франции нужно выйти из Евросоюза и альянса.
На прошлой неделе российские военные освободили населенные пункты Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка, Александро-Калиново и Часов Яр в ДНР, а также Темировку в Запорожской области.

Ультиматум Трампа

Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
За что воевать? Украина взрывается изнутри
08:00
 
Флориан ФилиппоУкраинаВ миреФранцияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала