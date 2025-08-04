https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html
"Зеленскому конец". Во Франции рассказали, что произошло на Украине
"Зеленскому конец". Во Франции рассказали, что произошло на Украине - РИА Новости, 04.08.2025
"Зеленскому конец". Во Франции рассказали, что произошло на Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал признать поражение Украины и Североатлантического альянса. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:44:00+03:00
2025-08-04T08:44:00+03:00
2025-08-04T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал признать поражение Украины и Североатлантического альянса."Украина теряет территории <...>. Какой бы ни была драма слов и символов между Россией и США, реальность такова! Украина потерпела поражение, НАТО проиграла, Зеленскому конец!" — написал он.Политик также призвал прекратить финансирование Киева и подчеркнул, что Франции нужно выйти из Евросоюза и альянса.На прошлой неделе российские военные освободили населенные пункты Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка, Александро-Калиново и Часов Яр в ДНР, а также Темировку в Запорожской области.Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
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флориан филиппо, украина, в мире, франция, россия, нато
Флориан Филиппо, Украина, В мире, Франция, Россия, НАТО
"Зеленскому конец". Во Франции рассказали, что произошло на Украине
Лидер партии "Патриоты" Филиппо заявил о поражении Украины и НАТО