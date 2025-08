https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html

Трамп потерял терпение и решил не ждать: Украине дадут все и даже больше

Судя по светящимся от счастья репортажам в западных СМИ, Трамп в итоге "потерял терпение", а "его отношения с Путиным находятся в переломной точке". РИА Новости, 04.08.2025

Судя по светящимся от счастья репортажам в западных СМИ, Трамп в итоге "потерял терпение", а "его отношения с Путиным находятся в переломной точке".С одной стороны, это объяснимо. В течение предвыборной кампании Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа 53 (!) раза, и сейчас политические противники действующего президента переворачивают данную ситуацию как неспособность Трампа выполнять свои обещания, что, естественно, вызывает у него резкий негатив, который серые кардиналы в его команде переводят на Россию и Путина.При этом сознательно выводится за скобки тот неоспоримый факт, что Россия с первой минуты СВО выступала за дипломатическое окончание конфликта. Мало того — уже были все предпосылки для такого исхода, но его сорвали жаждущие войны европейцы. Об этом на днях написало даже совершенно русофобское издание The New York Times, процитировав российского президента: "Для того, чтобы решить вопрос мирным путем, нужны глубокие переговоры, не на публике, а в тишине переговорного процесса". Также было подчеркнуто, что "высокопоставленные российские чиновники в течение нескольких недель пытались донести, что господин Трамп не до конца понимает сложные детали, которые необходимо проработать, чтобы добиться мирного соглашения, удовлетворяющего и Москву, и Киев".Москва сделала все, чтобы на пальцах всех конечностей донести до американцев, что дело не в прекращении огня, от которого выигрывает только Киев, а в базовых причинах конфликта и целях России, которые являются для нашей страны жизненно важными — но, судя по всему, кабинетные шушукатели в Белом доме смогли направить разочарование Трампа в нужное русло и продавить резкое ужесточение его позиции.До данного момента на столе лежали два плана по накату на Россию: экономический и военный. Экономический план подразумевал введение 100%-ных вторичных санкций на страны, покупающие российскую нефть, чтобы "подорвать финансирование русской военной машины". Главными покупателями оказались Китай и Индия. Вопреки надеждам вашингтонских ястребов, обе страны мгновенно, четко и жестко заявили, что никакого прекращения закупок не будет, а давление третьих стран по вопросам национального суверенитета неприемлемо. Дошло до того, что пресс-служба МИД Индии предложила американцам "не совать свой нос в российско-индийские отношения".Помимо этого, до инициаторов новых "адских" санкций дошли не очень хорошие новости. Подавляющее большинство международных экономических экспертов приходит к выводу, что новые рестрикции вместо того, чтобы заставить Путина отказаться от своих целей на Украине, в итоге больно ударят по самим США. The Observer: "Нацеливание на этих экономических гигантов приведет к резкому росту цен на энергоносители и обвалу мировой экономики". "Радио Свобода — Свободная Европа"*: "Вторичные пошлины могут осложнить отношения (с Китаем и Индией), при этом выгоды остаются неочевидными".Хотя в Белом доме утверждают, что Трамп уже окончательно решил ввести вторичные санкции, судя по всему, выбор сделан в пользу второго плана, при котором резко увеличиваются военные поставки в адрес Киева. Как заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер, "Вашингтон не допустит исчерпания украинских запасов вооружений. При этом Трамп уверен, что поставки оружия Киеву создадут условия для урегулирования". Ему вторит памятный многим бывший посол США в НАТО Курт Волкер: "Это даст понять Путину, что в будущем никаких перебоев с военной поддержкой Украины не будет и с этого момента для России будет только хуже".Да, поставки будут (пока) не прямыми, а через европейцев, но тенденция уже понятна.Безусловно, любая эскалация вызывает только сожаление, но российское руководство всегда имело и имеет планы на все буквы алфавита. Такой сценарий неожиданностью совершенно не будет и на многократно озвученные цели СВО не повлияет никак, кроме новых жертв и разрушений на Украине, которые теперь, скорее всего, станут уже необратимыми.Вчера в американском издании The American Conservative вышла статья под названием "Трамп не должен продлевать войну на Украине назло Путину", где делается очевидный вывод, что "США не следует затягивать конфликт, потому что победа России неизбежна". Почему? "Москва обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных целей", при этом надежды Украины на полное возвращение утраченных территорий — это "всего лишь мечты", для реализации которых "не существует сценария".Авторы статьи лишь констатируют очевидное: российская армия четвертый месяц подряд наращивает темпы наступления на Украине; тут и там начинают вариться котлы — по данным британской разведки, со скорым падением Покровска (Красноармейска) сложится весь южный фланг обороны ВСУ; все резервы ВСУ, предназначенные для "контрнаступа 2.0" были раздерганы для затыкания бесконечных дыр и там размолочены в пыль, то есть ресурсов у Киева для значимого удара нет и момент упущен; западные спецслужбы докладывают, что украинские силы постепенно истощаются на фоне растянутости линии фронта и систематического применения ВС России тактики "медленного выдавливания"; российские войска успешно адаптируются к позиционной войне, фронт насыщается БПЛА и артиллерией, оборонная инфраструктура ВСУ методично разрушается; по сообщениям из Верховной рады, число дезертиров в ВСУ приближается к 400 тысячам, а танковых войск на Украине больше нет — вчера из-за колоссальных потерь последняя отдельная танковая бригада ВСУ переформирована в тяжелую механизированную бригаду.На фоне очевидных финансовых, организационных, юридических и производственных проблем с помощью Украине большинство западных экспертов согласно с тем, что военные поставки в любых объемах и любом ассортименте киевский режим не спасут. В недавно опубликованных мозговым центром The Atlantic Council результатах опроса 600 западных военных экспертов царят мир, согласие, дружба и жвачка: 46,6% экспертов считают, что конфликт на Украине закончится в пользу России, а тех, кто уверен в победе Киева, — всего 4,2%.Москва все еще надеется, что голос разума и простая житейская логика у наших потенциальных партнеров восторжествуют. Но если нет — больше гуманитарных перерывов на обед просим не ждать.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

