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"Это покажут": в Киеве запаниковали из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 04.08.2025
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04:01 04.08.2025 (обновлено: 14:13 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033158471.html
"Это покажут": в Киеве запаниковали из-за произошедшего на Украине
"Это покажут": в Киеве запаниковали из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 04.08.2025
"Это покажут": в Киеве запаниковали из-за произошедшего на Украине
Жесткое подавление протестов против сотрудников ТЦК на Украине может убедить президента США Дональда Трампа полностью отказаться от поддержки Владимира... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T04:01:00+03:00
2025-08-04T14:13:00+03:00
в мире
украина
винница
киев
дональд трамп
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Жесткое подавление протестов против сотрудников ТЦК на Украине может убедить президента США Дональда Трампа полностью отказаться от поддержки Владимира Зеленского, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."А никаких денег и кредитов Украине с Зеленским никто больше давать не будет. Особенно после этого избиения женщин и детей в Виннице. Это же Трампу покажут, а он все отслеживает", — сказал он.По словам эксперта, Зеленский стал для Трампа элементом декорации, а не самостоятельным лидером, поэтому глава Белого дома может в любой момент отвернуться от него."Он сказал европейцам: пусть сами решают, кому что даете. Даете Украине, не даете. Мы давать не будем", — пояснил Соскин.По мнению политолога, Трамп уже начал заниматься финансово-экономическим и политическим удушением украинской власти. Поэтому любая публичная ошибка может обойтись Зеленскому и его окружению очень дорого, пояснил он.По информации украинских СМИ, в ночь на субботу местные жительницы начали штурмовать городской стадион "Локомотив", куда ранее привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации. Сообщалось, что их родственники смогли выломать ворота, ведущие на территорию спорткомплекса. По некоторым данным, сотрудники полиции и военкомата успели вывести задержанных через другой вход.Силовики стали применять против митингующих слезоточивый газ. После серии задержаний, в том числе женщин и подростков, манифестанты начали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес представителей власти и распевать гимн Украины. Стихийную демонстрацию попытались разогнать. Полиция возбудила уголовное дело против участников протеста.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031534576.html
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в мире, украина, винница, киев, дональд трамп, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Украина, Винница, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Это покажут": в Киеве запаниковали из-за произошедшего на Украине

Соскин: подавление протестов против ТЦК может лишить Зеленского поддержки США

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Жесткое подавление протестов против сотрудников ТЦК на Украине может убедить президента США Дональда Трампа полностью отказаться от поддержки Владимира Зеленского, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"А никаких денег и кредитов Украине с Зеленским никто больше давать не будет. Особенно после этого избиения женщин и детей в Виннице. Это же Трампу покажут, а он все отслеживает", — сказал он.
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По словам эксперта, Зеленский стал для Трампа элементом декорации, а не самостоятельным лидером, поэтому глава Белого дома может в любой момент отвернуться от него.
"Он сказал европейцам: пусть сами решают, кому что даете. Даете Украине, не даете. Мы давать не будем", — пояснил Соскин.
По мнению политолога, Трамп уже начал заниматься финансово-экономическим и политическим удушением украинской власти. Поэтому любая публичная ошибка может обойтись Зеленскому и его окружению очень дорого, пояснил он.
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По информации украинских СМИ, в ночь на субботу местные жительницы начали штурмовать городской стадион "Локомотив", куда ранее привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации. Сообщалось, что их родственники смогли выломать ворота, ведущие на территорию спорткомплекса. По некоторым данным, сотрудники полиции и военкомата успели вывести задержанных через другой вход.
Силовики стали применять против митингующих слезоточивый газ. После серии задержаний, в том числе женщин и подростков, манифестанты начали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес представителей власти и распевать гимн Украины. Стихийную демонстрацию попытались разогнать. Полиция возбудила уголовное дело против участников протеста.

Мобилизация на Украине

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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
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