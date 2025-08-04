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СМИ рассказали, к чему приведут выпады Трампа в адрес России - РИА Новости, 04.08.2025
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12:52 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ugrozy-2033237895.html
СМИ рассказали, к чему приведут выпады Трампа в адрес России
СМИ рассказали, к чему приведут выпады Трампа в адрес России - РИА Новости, 04.08.2025
СМИ рассказали, к чему приведут выпады Трампа в адрес России
Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России помешают урегулированию украинского конфликта, пишет Unherd. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:52:00+03:00
2025-08-04T12:52:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России помешают урегулированию украинского конфликта, пишет Unherd."Попытки Трампа запугать собеседника контрпродуктивны и противоречат ключевым приоритетам его же собственной администрации — в том числе улучшению отношений с Россией и прекращению боевых действий на Украине", — говорится в публикации.На прошлой неделе Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он пообещал ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности ограничений.Также на прошлой неделе президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме заявил, что для решения украинского конфликта мирным путем нужны обстоятельные разговоры "не на публике", а в тиши переговорного процесса.В понедельник американский лидер также заявил о планах спецпосланника США Стива Уиткоффа совершить визит в Россию в среду или в четверг.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033191672.html
https://ria.ru/20250804/poslanie-2033182814.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, александр лукашенко
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Александр Лукашенко
СМИ рассказали, к чему приведут выпады Трампа в адрес России

Unherd: угрозы Трампа в адрес России помешают завершению конфликта на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России помешают урегулированию украинского конфликта, пишет Unherd.
«
"Попытки Трампа запугать собеседника контрпродуктивны и противоречат ключевым приоритетам его же собственной администрации — в том числе улучшению отношений с Россией и прекращению боевых действий на Украине", — говорится в публикации.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
"Начали возводить". СМИ рассказали, что происходит на Украине из-за России
10:37
На прошлой неделе Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он пообещал ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности ограничений.
Также на прошлой неделе президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме заявил, что для решения украинского конфликта мирным путем нужны обстоятельные разговоры "не на публике", а в тиши переговорного процесса.
В понедельник американский лидер также заявил о планах спецпосланника США Стива Уиткоффа совершить визит в Россию в среду или в четверг.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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