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Москвичей предупредили о сильном дожде и тумане до утра - РИА Новости, 04.08.2025
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23:57 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/tuman-2033369866.html
Москвичей предупредили о сильном дожде и тумане до утра
Москвичей предупредили о сильном дожде и тумане до утра - РИА Новости, 04.08.2025
Москвичей предупредили о сильном дожде и тумане до утра
Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров ночью и утром во вторник в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:57:00+03:00
2025-08-04T23:57:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров ночью и утром во вторник в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. &quot;По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00 часов с сохранением до 9.00 мск пятого августа местами в Москве ожидается сильный дождь, в отдельных районах туман с видимостью 200-700 метров&quot;, - говорится в сообщении.В ведомстве призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. "Будьте внимательны и осторожны", - добавили в пресс-службе МЧС.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Москвичей предупредили о сильном дожде и тумане до утра

МЧС предупредило о тумане с видимостью до 200-700 метров ночью и утром в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСильный дождь и туман в Москве
Сильный дождь и туман в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров ночью и утром во вторник в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
«

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00 часов с сохранением до 9.00 мск пятого августа местами в Москве ожидается сильный дождь, в отдельных районах туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.
"Будьте внимательны и осторожны", - добавили в пресс-службе МЧС.
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