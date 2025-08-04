https://ria.ru/20250804/tuman-2033369866.html
Москвичей предупредили о сильном дожде и тумане до утра
Москвичей предупредили о сильном дожде и тумане до утра - РИА Новости, 04.08.2025
Москвичей предупредили о сильном дожде и тумане до утра
Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров ночью и утром во вторник в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:57:00+03:00
2025-08-04T23:57:00+03:00
2025-08-04T23:57:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115239/90/1152399087_0:296:3113:2047_1920x0_80_0_0_82f2973f2a97dd8a9482749d45d016a7.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров ночью и утром во вторник в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00 часов с сохранением до 9.00 мск пятого августа местами в Москве ожидается сильный дождь, в отдельных районах туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении.В ведомстве призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. "Будьте внимательны и осторожны", - добавили в пресс-службе МЧС.
https://ria.ru/20250804/moskva-2033334888.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115239/90/1152399087_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_f8f29ae51ea571faaa3f9b0c50941978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Москвичей предупредили о сильном дожде и тумане до утра
МЧС предупредило о тумане с видимостью до 200-700 метров ночью и утром в Москве