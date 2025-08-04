https://ria.ru/20250804/tuman-2033369866.html

Москвичей предупредили о сильном дожде и тумане до утра

Москвичей предупредили о сильном дожде и тумане до утра - РИА Новости, 04.08.2025

Москвичей предупредили о сильном дожде и тумане до утра

Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров ночью и утром во вторник в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T23:57:00+03:00

2025-08-04T23:57:00+03:00

2025-08-04T23:57:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров ночью и утром во вторник в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00 часов с сохранением до 9.00 мск пятого августа местами в Москве ожидается сильный дождь, в отдельных районах туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении.В ведомстве призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. "Будьте внимательны и осторожны", - добавили в пресс-службе МЧС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр