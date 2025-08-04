https://ria.ru/20250804/tsentry-2033302883.html
Центры для талантливых студентов создадут в Приангарье
Центры для талантливых студентов создадут в Приангарье - РИА Новости, 04.08.2025
Центры для талантливых студентов создадут в Приангарье
По распоряжению главы Приангарья Игоря Кобзева в регионе при профессиональных образовательных организациях и вузах будут созданы центры, направленные на... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:38:00+03:00
2025-08-04T16:38:00+03:00
2025-08-04T16:38:00+03:00
иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970602882_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_82e8b4e4fd97e5ff5d5c8aeb707031f7.jpg
ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. По распоряжению главы Приангарья Игоря Кобзева в регионе при профессиональных образовательных организациях и вузах будут созданы центры, направленные на выявление и поддержку талантливых студентов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о создании центров новых возможностей в государственных профессиональных образовательных организациях и вузах региона в 2025 и 2026 годах. Инициатива реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и направлена на выявление и поддержку талантливых студентов", - говорится в сообщении. По словам главы региона, центры призваны укрепить связь между образованием и реальным сектором экономики, расширив карьерные перспективы молодежи. Они помогут студентам получать дополнительные навыки, раскрывать свои таланты и способности, повышать профессиональные и управленческие компетенции. Проект будет реализован при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей". Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
https://ria.ru/20250726/shkoly-2031632795.html
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970602882_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_80488b24d3e159140d0a2a297232b7b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кобзев, иркутская область, россия
Иркутская область, Игорь Кобзев, Иркутская область, Россия
Центры для талантливых студентов создадут в Приангарье
Центры для талантливых студентов создадут в Приангарье по распоряжению Кобзева
ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. По распоряжению главы Приангарья Игоря Кобзева в регионе при профессиональных образовательных организациях и вузах будут созданы центры, направленные на выявление и поддержку талантливых студентов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о создании центров новых возможностей в государственных профессиональных образовательных организациях и вузах региона в 2025 и 2026 годах. Инициатива реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и направлена на выявление и поддержку талантливых студентов", - говорится в сообщении.
По словам главы региона, центры призваны укрепить связь между образованием и реальным сектором экономики, расширив карьерные перспективы молодежи. Они помогут студентам получать дополнительные навыки, раскрывать свои таланты и способности, повышать профессиональные и управленческие компетенции.
Проект будет реализован при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей". Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.