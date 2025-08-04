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Центры для талантливых студентов создадут в Приангарье - РИА Новости, 04.08.2025
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
16:38 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/tsentry-2033302883.html
Центры для талантливых студентов создадут в Приангарье
Центры для талантливых студентов создадут в Приангарье - РИА Новости, 04.08.2025
Центры для талантливых студентов создадут в Приангарье
По распоряжению главы Приангарья Игоря Кобзева в регионе при профессиональных образовательных организациях и вузах будут созданы центры, направленные на... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:38:00+03:00
2025-08-04T16:38:00+03:00
иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. По распоряжению главы Приангарья Игоря Кобзева в регионе при профессиональных образовательных организациях и вузах будут созданы центры, направленные на выявление и поддержку талантливых студентов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о создании центров новых возможностей в государственных профессиональных образовательных организациях и вузах региона в 2025 и 2026 годах. Инициатива реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и направлена на выявление и поддержку талантливых студентов", - говорится в сообщении. По словам главы региона, центры призваны укрепить связь между образованием и реальным сектором экономики, расширив карьерные перспективы молодежи. Они помогут студентам получать дополнительные навыки, раскрывать свои таланты и способности, повышать профессиональные и управленческие компетенции. Проект будет реализован при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей". Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
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игорь кобзев, иркутская область, россия
Иркутская область, Игорь Кобзев, Иркутская область, Россия
Центры для талантливых студентов создадут в Приангарье

Центры для талантливых студентов создадут в Приангарье по распоряжению Кобзева

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
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ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. По распоряжению главы Приангарья Игоря Кобзева в регионе при профессиональных образовательных организациях и вузах будут созданы центры, направленные на выявление и поддержку талантливых студентов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о создании центров новых возможностей в государственных профессиональных образовательных организациях и вузах региона в 2025 и 2026 годах. Инициатива реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и направлена на выявление и поддержку талантливых студентов", - говорится в сообщении.
По словам главы региона, центры призваны укрепить связь между образованием и реальным сектором экономики, расширив карьерные перспективы молодежи. Они помогут студентам получать дополнительные навыки, раскрывать свои таланты и способности, повышать профессиональные и управленческие компетенции.
Проект будет реализован при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей". Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
Вид на город Иркутск - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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Иркутская областьИгорь КобзевИркутская областьРоссия
 
 
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