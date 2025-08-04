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ВС России уничтожили подземный цех в Харьковской области

ВС России уничтожили подземный цех в Харьковской области - РИА Новости, 04.08.2025

ВС России уничтожили подземный цех в Харьковской области

Ударом в Харьковской области уничтожены подземный цех и готовые беспилотники ВСУ, также ликвидированы налаживавшие производство иностранные инженеры, сообщил... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:05:00+03:00

2025-08-04T17:05:00+03:00

2025-08-04T17:05:00+03:00

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сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Ударом в Харьковской области уничтожены подземный цех и готовые беспилотники ВСУ, также ликвидированы налаживавшие производство иностранные инженеры, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Прилет в подземные цеха в Лозовой... Ударом полностью уничтожен подземный цех и большая часть готовых БПЛА. Уничтожено очень дорогое германское оборудование. Погибли иностранные инженеры, налаживающие производство. Есть около десятка погибших военных, но по ним конкретики пока нет", - заявил Лебедев. По его словам, удар был нанесен по Лозовскому авторемонтному заводу, где велась деятельность по сборке БПЛА для ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф