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ВС России уничтожили подземный цех в Харьковской области
ВС России уничтожили подземный цех в Харьковской области - РИА Новости, 04.08.2025
ВС России уничтожили подземный цех в Харьковской области
Ударом в Харьковской области уничтожены подземный цех и готовые беспилотники ВСУ, также ликвидированы налаживавшие производство иностранные инженеры, сообщил... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:05:00+03:00
2025-08-04T17:05:00+03:00
2025-08-04T17:05:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Ударом в Харьковской области уничтожены подземный цех и готовые беспилотники ВСУ, также ликвидированы налаживавшие производство иностранные инженеры, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Прилет в подземные цеха в Лозовой... Ударом полностью уничтожен подземный цех и большая часть готовых БПЛА. Уничтожено очень дорогое германское оборудование. Погибли иностранные инженеры, налаживающие производство. Есть около десятка погибших военных, но по ним конкретики пока нет", - заявил Лебедев. По его словам, удар был нанесен по Лозовскому авторемонтному заводу, где велась деятельность по сборке БПЛА для ВСУ.
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили подземный цех в Харьковской области
ВС РФ уничтожили подземный цех и готовые дроны ВСУ в Харьковской области