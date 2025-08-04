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В "Царьграде" рассказали, где и когда пройдут похороны князя Трубецкого - РИА Новости, 04.08.2025
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Культура
 
14:44 04.08.2025 (обновлено: 16:22 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/trubetskoj-2033274250.html
В "Царьграде" рассказали, где и когда пройдут похороны князя Трубецкого
В "Царьграде" рассказали, где и когда пройдут похороны князя Трубецкого - РИА Новости, 04.08.2025
В "Царьграде" рассказали, где и когда пройдут похороны князя Трубецкого
Отпевание и похороны князя Александра Трубецкого состоятся в среду в Донском монастыре Москвы, сообщил РИА Новости руководитель идеологического отдела... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:44:00+03:00
2025-08-04T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Отпевание и похороны князя Александра Трубецкого состоятся в среду в Донском монастыре Москвы, сообщил РИА Новости руководитель идеологического отдела телеканала "Царьград" Михаил Тюренков."В среду, 6 августа 2025 года, в 11.00, состоится отпевание новопреставленного раба Божия Александра (Трубецкого – ред.) в большом соборе Донской иконы Божией Матери в Донском монастыре", – сообщил он РИА Новости, сославшись на княгиню Екатерину Алексеевну Трубецкую – супругу умершего.Князь Александр Александрович Трубецкой умер 30 июля в Москве в возрасте 78 лет. Ранее сообщалось, что он может быть захоронен в Донском монастыре в усыпальнице родственной династии Голицыных.Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей, удостоен звания почетного профессора Московского государственного университета.Князь Трубецкой много сделал для укрепления верности Родине в среде значительной части русской эмиграции в Европе, для которой его голос был влиятельным и авторитетным, сказал РИА Новости после его смерти советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
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москва, париж, александр трубецкой, русская православная церковь, николай балашов, европа
Культура, Москва, Париж, Александр Трубецкой, Русская православная церковь, Николай Балашов, Европа
В "Царьграде" рассказали, где и когда пройдут похороны князя Трубецкого

Тюренков: князя Трубецкого отпоют и похоронят в Донском монастыре

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКнязь Александр Трубецкой
Князь Александр Трубецкой - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Князь Александр Трубецкой. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Отпевание и похороны князя Александра Трубецкого состоятся в среду в Донском монастыре Москвы, сообщил РИА Новости руководитель идеологического отдела телеканала "Царьград" Михаил Тюренков.
"В среду, 6 августа 2025 года, в 11.00, состоится отпевание новопреставленного раба Божия Александра (Трубецкого – ред.) в большом соборе Донской иконы Божией Матери в Донском монастыре", – сообщил он РИА Новости, сославшись на княгиню Екатерину Алексеевну Трубецкую – супругу умершего.
Князь Александр Александрович Трубецкой умер 30 июля в Москве в возрасте 78 лет. Ранее сообщалось, что он может быть захоронен в Донском монастыре в усыпальнице родственной династии Голицыных.
Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей, удостоен звания почетного профессора Московского государственного университета.
Князь Трубецкой много сделал для укрепления верности Родине в среде значительной части русской эмиграции в Европе, для которой его голос был влиятельным и авторитетным, сказал РИА Новости после его смерти советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
 
КультураМоскваПарижАлександр ТрубецкойРусская православная церковьНиколай БалашовЕвропа
 
 
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