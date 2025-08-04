https://ria.ru/20250804/tribunal-2033186641.html

На Украине заявили, что уже собирают материалы для трибунала над Зеленским

На Украине заявили, что уже собирают материалы для трибунала над Зеленским - РИА Новости, 04.08.2025

На Украине заявили, что уже собирают материалы для трибунала над Зеленским

Владимир Зеленский оказался под прицелом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) они уже... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:22:00+03:00

2025-08-04T10:22:00+03:00

2025-08-04T10:22:00+03:00

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спиридон килинкаров

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский оказался под прицелом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) они уже собирают материалы для народного трибунала над ним, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским. "Подписав закон, возвращающий НАБУ и САП к их прежним полномочиям, Зеленский расписался в том, что никакие процессы в стране он не контролирует. Таким образом, план его превращения в английскую королеву сработал", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По мнению Медведчука, НАБУ и САП получили "лицензию на отстрел" от ЕС всех, кто связан с Зеленским. По его словам, Зеленский, уничтожив пророссийскую оппозицию, демонтировал систему противовесов между прозападными и пророссийскими силами. Таким образом он сам создал на Украине диктат коллективного Запада. "Уничтожение вертикали под Зеленским не может быть самоцелью. Нелегитимный в роли британской королевы удобен для прикрытия преступлений новой команды. Поэтому коррупции будет не меньше, а больше, и все спишут на Зеленского. Но это единственная роль козла отпущения, которая ему светит в будущем", - отмечает Медведчук. По его словам, Запад проиграл "проект поражения России в украинском конфликте" и вину за это переложит на Зеленского, обвинив его в коррупции. "Перед Зеленским замаячит народный трибунал, материалы для которого уже собирают НАБУ и САП. И у политического клоуна сегодня уже нет возможности себя защитить… Покровителей у него не осталось ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Брюсселе, ни где-либо еще… Мы видим начало масштабной, тщательно спланированной зачистки. Зеленскому остается только ждать, когда придут за ним и за его подручными", - добавил Медведчук. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html

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