https://ria.ru/20250804/trevoga-2033183502.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.08.2025

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за утро объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:05:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за утро объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Позже ее отменили почти во всех регионах, кроме Сумской области.В 10.02 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Волынской, Ивано-Франковской, Харьковской, Николаевской, Львовской областях. Уже через минуту она охватила всю Украину.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, дмитрий песков, россия, сумская область, вооруженные силы украины