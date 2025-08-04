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Трамп добавит золота на потолок Овального офиса, сообщает NBC - РИА Новости, 04.08.2025
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21:35 04.08.2025 (обновлено: 21:36 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/tramp-2033357211.html
Трамп добавит золота на потолок Овального офиса, сообщает NBC
Трамп добавит золота на потолок Овального офиса, сообщает NBC - РИА Новости, 04.08.2025
Трамп добавит золота на потолок Овального офиса, сообщает NBC
Президент США Дональд Трамп добавит золота в отделку потолка своего кабинета в Белом доме, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 04.08.2025
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в мире
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп добавит золота в отделку потолка своего кабинета в Белом доме, сообщает телеканал NBC. "Трамп курирует некоторые улучшения в Овальном кабинете, включая добавление золота на потолки", - сообщил телеканал со ссылкой на неназванного представителя администрации. Ранее Трамп сменил картины на стенах кабинетов в Белом доме, добавил новые предметы интерьера. Но золотая отделка - предмет особенной гордости президента США, на неё он обращает внимание на многих пресс-конференциях.
https://ria.ru/20250603/tramp-2020582405.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп добавит золота на потолок Овального офиса, сообщает NBC

NBC: Трамп добавит золота в отделку потолка своего кабинета в Белом доме

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп добавит золота в отделку потолка своего кабинета в Белом доме, сообщает телеканал NBC.
«
"Трамп курирует некоторые улучшения в Овальном кабинете, включая добавление золота на потолки", - сообщил телеканал со ссылкой на неназванного представителя администрации.
Ранее Трамп сменил картины на стенах кабинетов в Белом доме, добавил новые предметы интерьера. Но золотая отделка - предмет особенной гордости президента США, на неё он обращает внимание на многих пресс-конференциях.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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