https://ria.ru/20250804/tramp-2033357211.html
Трамп добавит золота на потолок Овального офиса, сообщает NBC
Трамп добавит золота на потолок Овального офиса, сообщает NBC - РИА Новости, 04.08.2025
Трамп добавит золота на потолок Овального офиса, сообщает NBC
Президент США Дональд Трамп добавит золота в отделку потолка своего кабинета в Белом доме, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T21:35:00+03:00
2025-08-04T21:35:00+03:00
2025-08-04T21:36:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп добавит золота в отделку потолка своего кабинета в Белом доме, сообщает телеканал NBC. "Трамп курирует некоторые улучшения в Овальном кабинете, включая добавление золота на потолки", - сообщил телеканал со ссылкой на неназванного представителя администрации. Ранее Трамп сменил картины на стенах кабинетов в Белом доме, добавил новые предметы интерьера. Но золотая отделка - предмет особенной гордости президента США, на неё он обращает внимание на многих пресс-конференциях.
https://ria.ru/20250603/tramp-2020582405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп добавит золота на потолок Овального офиса, сообщает NBC
NBC: Трамп добавит золота в отделку потолка своего кабинета в Белом доме