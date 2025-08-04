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Трамп намерен повысить пошлины на импорт из Индии - РИА Новости, 04.08.2025
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18:11 04.08.2025 (обновлено: 18:40 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/tramp-2033326800.html
Трамп намерен повысить пошлины на импорт из Индии
Трамп намерен повысить пошлины на импорт из Индии - РИА Новости, 04.08.2025
Трамп намерен повысить пошлины на импорт из Индии
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что намерен существенно повысить импортные пошлины в отношении Индии. РИА Новости, 04.08.2025
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в мире
индия
россия
сша
дональд трамп
kpler
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что намерен существенно повысить импортные пошлины в отношении Индии."Индия закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью. &lt;...&gt; По этой причине я существенно подниму пошлины, которые Индия платит США", — написал он.В пятницу Трамп уже объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, а также о неуказанном штрафе за покупку российских энергоносителей. В тот же день Вашингтон заключил торговое соглашение с Пакистаном и пообещал помочь в разработке "огромных нефтяных запасов" этой страны.Москва считает, что Запад совершает огромную ошибку, отказываясь от покупки ее углеводородов. Он попадет в еще более сильную зависимость от высоких цен и все равно продолжит покупать российские нефть и газ через посредников.
https://ria.ru/20250804/neft-2033152826.html
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в мире, индия, россия, сша, дональд трамп, kpler, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Индия, Россия, США, Дональд Трамп, Kpler, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп намерен повысить пошлины на импорт из Индии

Трамп заявил о планах повысить импортные пошлины для Индии из-за нефти из РФ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что намерен существенно повысить импортные пошлины в отношении Индии.
"Индия закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью. <...> По этой причине я существенно подниму пошлины, которые Индия платит США", — написал он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
СМИ: Индию ждут огромные убытки из-за отказа от российской нефти
01:23
В пятницу Трамп уже объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, а также о неуказанном штрафе за покупку российских энергоносителей. В тот же день Вашингтон заключил торговое соглашение с Пакистаном и пообещал помочь в разработке "огромных нефтяных запасов" этой страны.

Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler писало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.

Москва считает, что Запад совершает огромную ошибку, отказываясь от покупки ее углеводородов. Он попадет в еще более сильную зависимость от высоких цен и все равно продолжит покупать российские нефть и газ через посредников.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Индия продолжит закупать нефть у России, считают в КНР
06:15
 
В миреИндияРоссияСШАДональд ТрампKplerВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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