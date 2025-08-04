https://ria.ru/20250804/tramp-2033326800.html

Трамп намерен повысить пошлины на импорт из Индии

Трамп намерен повысить пошлины на импорт из Индии - РИА Новости, 04.08.2025

Трамп намерен повысить пошлины на импорт из Индии

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что намерен существенно повысить импортные пошлины в отношении Индии. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:11:00+03:00

2025-08-04T18:11:00+03:00

2025-08-04T18:40:00+03:00

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введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что намерен существенно повысить импортные пошлины в отношении Индии."Индия закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью. <...> По этой причине я существенно подниму пошлины, которые Индия платит США", — написал он.В пятницу Трамп уже объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, а также о неуказанном штрафе за покупку российских энергоносителей. В тот же день Вашингтон заключил торговое соглашение с Пакистаном и пообещал помочь в разработке "огромных нефтяных запасов" этой страны.Москва считает, что Запад совершает огромную ошибку, отказываясь от покупки ее углеводородов. Он попадет в еще более сильную зависимость от высоких цен и все равно продолжит покупать российские нефть и газ через посредников.

https://ria.ru/20250804/neft-2033152826.html

https://ria.ru/20250804/kitay-2033163581.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, россия, сша, дональд трамп, kpler, введение трампом пошлин на импорт