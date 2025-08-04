Трамп намерен повысить пошлины на импорт из Индии
Трамп заявил о планах повысить импортные пошлины для Индии из-за нефти из РФ
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что намерен существенно повысить импортные пошлины в отношении Индии.
"Индия закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью. <...> По этой причине я существенно подниму пошлины, которые Индия платит США", — написал он.
В пятницу Трамп уже объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, а также о неуказанном штрафе за покупку российских энергоносителей. В тот же день Вашингтон заключил торговое соглашение с Пакистаном и пообещал помочь в разработке "огромных нефтяных запасов" этой страны.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler писало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.
Москва считает, что Запад совершает огромную ошибку, отказываясь от покупки ее углеводородов. Он попадет в еще более сильную зависимость от высоких цен и все равно продолжит покупать российские нефть и газ через посредников.