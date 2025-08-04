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"Путин прав". В США выступили с призывом к Трампу
"Путин прав". В США выступили с призывом к Трампу - РИА Новости, 04.08.2025
"Путин прав". В США выступили с призывом к Трампу
Владимир Путин прав в том, что для решения украинского конфликта нужно провести обстоятельные переговоры, пишет американское издание Responsible Statecraft. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:06:00+03:00
2025-08-04T12:06:00+03:00
2025-08-04T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Путин прав в том, что для решения украинского конфликта нужно провести обстоятельные переговоры, пишет американское издание Responsible Statecraft."Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования", — говорится в материале.По словам автора, американской стороне следует создать конфиденциальный канал, по которому она направит документ российским властям.На прошлой неделе Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме заявил, что для решения украинского конфликта мирным путем нужны обстоятельные разговоры "не на публике", а в тиши переговорного процесса.
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html
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владимир путин, украина, в мире, белоруссия, валаам, александр лукашенко
Владимир Путин, Украина, В мире, Белоруссия, Валаам, Александр Лукашенко
"Путин прав". В США выступили с призывом к Трампу
RS: Трампу нужно представить Путину план урегулирования по Украине