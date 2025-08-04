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Британские СМИ обратили внимание на детали в поведении Трампа - РИА Новости, 04.08.2025
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10:31 04.08.2025 (обновлено: 11:17 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/tramp-2033189197.html
Британские СМИ обратили внимание на детали в поведении Трампа
Британские СМИ обратили внимание на детали в поведении Трампа - РИА Новости, 04.08.2025
Британские СМИ обратили внимание на детали в поведении Трампа
Президент США Дональд Трамп ведет себя все более странно во время публичных выступлений, что ставит под сомнение его умственные способности, пишет британская... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:31:00+03:00
2025-08-04T11:17:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ведет себя все более странно во время публичных выступлений, что ставит под сомнение его умственные способности, пишет британская газета Guardian."Странные публичные выступления Дональда Трампа &lt;...&gt; вновь вызывают вопросы относительно его умственных способностей", — говорится в материале.По словам автора, уже больше года 79-летний глава Белого дома демонстрирует необычное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях.В статье утверждается, что резкие перемены в риторике американского лидера могут быть следствием того, что он непроизвольно отвлекается от темы и не может выстроить связное повествование.
https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html
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сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Британские СМИ обратили внимание на детали в поведении Трампа

Guardian: Трамп начал странно себя вести во время публичных выступлений

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ведет себя все более странно во время публичных выступлений, что ставит под сомнение его умственные способности, пишет британская газета Guardian.
"Странные публичные выступления Дональда Трампа <...> вновь вызывают вопросы относительно его умственных способностей", — говорится в материале.
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По словам автора, уже больше года 79-летний глава Белого дома демонстрирует необычное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях.
В статье утверждается, что резкие перемены в риторике американского лидера могут быть следствием того, что он непроизвольно отвлекается от темы и не может выстроить связное повествование.
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