https://ria.ru/20250804/tramp-2033189197.html

Британские СМИ обратили внимание на детали в поведении Трампа

Британские СМИ обратили внимание на детали в поведении Трампа - РИА Новости, 04.08.2025

Британские СМИ обратили внимание на детали в поведении Трампа

Президент США Дональд Трамп ведет себя все более странно во время публичных выступлений, что ставит под сомнение его умственные способности, пишет британская... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:31:00+03:00

2025-08-04T10:31:00+03:00

2025-08-04T11:17:00+03:00

сша

в мире

дональд трамп

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ведет себя все более странно во время публичных выступлений, что ставит под сомнение его умственные способности, пишет британская газета Guardian."Странные публичные выступления Дональда Трампа <...> вновь вызывают вопросы относительно его умственных способностей", — говорится в материале.По словам автора, уже больше года 79-летний глава Белого дома демонстрирует необычное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях.В статье утверждается, что резкие перемены в риторике американского лидера могут быть следствием того, что он непроизвольно отвлекается от темы и не может выстроить связное повествование.

https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html

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сша, в мире, дональд трамп