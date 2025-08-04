https://ria.ru/20250804/tramp-2033189197.html
Британские СМИ обратили внимание на детали в поведении Трампа
Британские СМИ обратили внимание на детали в поведении Трампа - РИА Новости, 04.08.2025
Британские СМИ обратили внимание на детали в поведении Трампа
Президент США Дональд Трамп ведет себя все более странно во время публичных выступлений, что ставит под сомнение его умственные способности, пишет британская... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:31:00+03:00
2025-08-04T10:31:00+03:00
2025-08-04T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ведет себя все более странно во время публичных выступлений, что ставит под сомнение его умственные способности, пишет британская газета Guardian."Странные публичные выступления Дональда Трампа <...> вновь вызывают вопросы относительно его умственных способностей", — говорится в материале.По словам автора, уже больше года 79-летний глава Белого дома демонстрирует необычное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях.В статье утверждается, что резкие перемены в риторике американского лидера могут быть следствием того, что он непроизвольно отвлекается от темы и не может выстроить связное повествование.
https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html
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сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Британские СМИ обратили внимание на детали в поведении Трампа
Guardian: Трамп начал странно себя вести во время публичных выступлений