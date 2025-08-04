https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html
В Германии сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа
В Германии сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа - РИА Новости, 04.08.2025
В Германии сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа
Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не заставит Владимира Путина отступить от целей спецоперации, пишет... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:47:00+03:00
2025-08-04T09:47:00+03:00
2025-08-04T16:26:00+03:00
дональд трамп
россия
в мире
владимир путин
германия
украина
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не заставит Владимира Путина отступить от целей спецоперации, пишет Tageszeitung."Маловероятно, что ультиматум Трампа заставит Путина отступить. Ультиматумы не могут принудить к миру", — говорится в статье.Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.В понедельник американский лидер также заявил о планах спецпосланника США Стива Уиткоффа совершить визит в Россию в среду или четверг.
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, россия, в мире, владимир путин, германия, украина, стив уиткофф
Дональд Трамп, Россия, В мире, Владимир Путин, Германия, Украина, Стив Уиткофф
В Германии сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа
Tageszeitung: ультиматум Трампа не заставит Путина отступить