https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html

В Германии сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа

В Германии сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа - РИА Новости, 04.08.2025

В Германии сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа

Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не заставит Владимира Путина отступить от целей спецоперации, пишет... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T09:47:00+03:00

2025-08-04T09:47:00+03:00

2025-08-04T16:26:00+03:00

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германия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не заставит Владимира Путина отступить от целей спецоперации, пишет Tageszeitung."Маловероятно, что ультиматум Трампа заставит Путина отступить. Ультиматумы не могут принудить к миру", — говорится в статье.Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.В понедельник американский лидер также заявил о планах спецпосланника США Стива Уиткоффа совершить визит в Россию в среду или четверг.

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html

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дональд трамп, россия, в мире, владимир путин, германия, украина, стив уиткофф