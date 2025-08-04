Рейтинг@Mail.ru
В Германии сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 04.08.2025 (обновлено: 16:26 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html
В Германии сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа
В Германии сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа - РИА Новости, 04.08.2025
В Германии сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа
Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не заставит Владимира Путина отступить от целей спецоперации, пишет... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:47:00+03:00
2025-08-04T16:26:00+03:00
дональд трамп
россия
в мире
владимир путин
германия
украина
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не заставит Владимира Путина отступить от целей спецоперации, пишет Tageszeitung."Маловероятно, что ультиматум Трампа заставит Путина отступить. Ультиматумы не могут принудить к миру", — говорится в статье.Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.В понедельник американский лидер также заявил о планах спецпосланника США Стива Уиткоффа совершить визит в Россию в среду или четверг.
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, россия, в мире, владимир путин, германия, украина, стив уиткофф
Дональд Трамп, Россия, В мире, Владимир Путин, Германия, Украина, Стив Уиткофф
В Германии сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа

Tageszeitung: ультиматум Трампа не заставит Путина отступить

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не заставит Владимира Путина отступить от целей спецоперации, пишет Tageszeitung.
«
"Маловероятно, что ультиматум Трампа заставит Путина отступить. Ультиматумы не могут принудить к миру", — говорится в статье.
Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Трамп потерял терпение и решил не ждать: Украине дадут все и даже больше
08:00
В понедельник американский лидер также заявил о планах спецпосланника США Стива Уиткоффа совершить визит в Россию в среду или четверг.

Это будет уже четвертый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года. В последний раз он приезжал 11 апреля. Тогда Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где они обсудили аспекты украинского урегулирования.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
"Зеленскому конец". Во Франции рассказали, что произошло на Украине
08:44
 
Дональд ТрампРоссияВ миреВладимир ПутинГерманияУкраинаСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала