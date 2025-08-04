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Трамп заявил, что американцам могут выплатить дивиденды от прибыли с пошлин
Трамп заявил, что американцам могут выплатить дивиденды от прибыли с пошлин - РИА Новости, 04.08.2025
Трамп заявил, что американцам могут выплатить дивиденды от прибыли с пошлин
Американцы с низкими и средними доходами могут получить дивиденды с прибыли, собираемой США с введенных торговых пошлин, заявил в понедельник президент США... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T04:47:00+03:00
2025-08-04T04:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Американцы с низкими и средними доходами могут получить дивиденды с прибыли, собираемой США с введенных торговых пошлин, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. Ранее ученые из Йельского университета подсчитали, что вводимые Трампом пошлины против торговых партнеров могут обойтись американским домашним хозяйствам в 2400 долларов в год (почти 193 тысячи рублей). Даже если потребители решат перейти к более дешевым продуктам, то потери все равно составят около двух тысяч долларов, отметили в исследовательском центре. "И может быть распределение или выплата дивидендов жителям нашей страны. Я бы сказал, что для людей со средним и низким доходом мы могли бы выплатить дивиденды. Но одна из задач, которую мы собираемся выполнить, - это сокращение (государственного - ред.) долга", - заявил Трамп журналистам. Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год, ранее заявлял министр финансов США Скотт Бессент. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал исполнительный указ о введении пошлин против 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа. Их ставка составит от 10% до 41%, в зависимости от страны.
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в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент, йельский университет
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Йельский университет
Трамп заявил, что американцам могут выплатить дивиденды от прибыли с пошлин
Трамп: населению США могут выплатить дивиденды от прибыли с пошлин