https://ria.ru/20250804/tramp-2033159700.html

Трамп пригрозил ввести новые санкции против России

Трамп пригрозил ввести новые санкции против России - РИА Новости, 04.08.2025

Трамп пригрозил ввести новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок,... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T04:28:00+03:00

2025-08-04T04:28:00+03:00

2025-08-04T10:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок, однако отметил, что у РФ хорошо получается их избегать. "Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет", - заявил Трамп журналистам. На прошлой неделе Трамп уже высказывал сомнение в эффективности введения дополнительных санкций против РФ. Американский лидер заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Во вторник он объявил, что срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Кроме того, Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций и отметил, что в Кремле "фиксируют" заявления Трампа.

https://ria.ru/20250802/tramp-2033021365.html

https://ria.ru/20250803/rossiya-2033011161.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков