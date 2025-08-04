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Трамп пригрозил ввести новые санкции против России - РИА Новости, 04.08.2025
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04:28 04.08.2025 (обновлено: 10:35 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/tramp-2033159700.html
Трамп пригрозил ввести новые санкции против России
Трамп пригрозил ввести новые санкции против России - РИА Новости, 04.08.2025
Трамп пригрозил ввести новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T04:28:00+03:00
2025-08-04T10:35:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок, однако отметил, что у РФ хорошо получается их избегать. "Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет", - заявил Трамп журналистам. На прошлой неделе Трамп уже высказывал сомнение в эффективности введения дополнительных санкций против РФ. Американский лидер заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Во вторник он объявил, что срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Кроме того, Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций и отметил, что в Кремле "фиксируют" заявления Трампа.
https://ria.ru/20250802/tramp-2033021365.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Трамп пригрозил ввести новые санкции против России

Трамп заявил, что РФ могут ждать санкции, отметив способность Москвы их обходить

© Getty Images / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Getty Images / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок, однако отметил, что у РФ хорошо получается их избегать.
"Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет", - заявил Трамп журналистам.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Сенат США отложил решение по санкциям против России, узнал The Hill
2 августа, 19:29
На прошлой неделе Трамп уже высказывал сомнение в эффективности введения дополнительных санкций против РФ. Американский лидер заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта.
Во вторник он объявил, что срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Кроме того, Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций и отметил, что в Кремле "фиксируют" заявления Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Запад помог России решить ее извечную проблему
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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