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В США подняли истребители для перехвата самолета над гольф-клубом Трампа
В США подняли истребители для перехвата самолета над гольф-клубом Трампа - РИА Новости, 04.08.2025
В США подняли истребители для перехвата самолета над гольф-клубом Трампа
Североамериканское командование ПВО (NORAD) второй раз за выходные подняло истребители для перехвата самолета над районом Бедминстер в штате Нью-Джерси, где... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T04:16:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) второй раз за выходные подняло истребители для перехвата самолета над районом Бедминстер в штате Нью-Джерси, где расположен гольф-клуб президента США Дональда Трампа. "Истребитель... NORAD перехватил второй самолет авиации общего назначения, нарушивший временное ограничение полетов над Бедминстером", - говорится в публикации на сайте портала DVIDS. Отмечается, что самолет был выведен из зоны ограничения полетов после применения сигнальных ракет для привлечения внимания пилотов.
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в мире, нью-джерси, сша, дональд трамп, norad
В мире, Нью-Джерси, США, Дональд Трамп, NORAD
В США подняли истребители для перехвата самолета над гольф-клубом Трампа
В США подняли истребители для перехвата самолета над районом гольф-клуба Трампа