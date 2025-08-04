https://ria.ru/20250804/tramp-2033158962.html

В США подняли истребители для перехвата самолета над гольф-клубом Трампа

В США подняли истребители для перехвата самолета над гольф-клубом Трампа - РИА Новости, 04.08.2025

В США подняли истребители для перехвата самолета над гольф-клубом Трампа

Североамериканское командование ПВО (NORAD) второй раз за выходные подняло истребители для перехвата самолета над районом Бедминстер в штате Нью-Джерси, где... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T04:16:00+03:00

2025-08-04T04:16:00+03:00

2025-08-04T04:16:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) второй раз за выходные подняло истребители для перехвата самолета над районом Бедминстер в штате Нью-Джерси, где расположен гольф-клуб президента США Дональда Трампа. "Истребитель... NORAD перехватил второй самолет авиации общего назначения, нарушивший временное ограничение полетов над Бедминстером", - говорится в публикации на сайте портала DVIDS. Отмечается, что самолет был выведен из зоны ограничения полетов после применения сигнальных ракет для привлечения внимания пилотов.

https://ria.ru/20250302/ssha-2002527875.html

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