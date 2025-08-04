https://ria.ru/20250804/tramp-2033158816.html
Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию
Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию - РИА Новости, 04.08.2025
Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T04:07:00+03:00
2025-08-04T04:07:00+03:00
2025-08-04T08:57:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
стив уиткофф
ближний восток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd25c769eb25092f59760fd12d56ddcf.jpg
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг, заявил американский президент Дональд Трамп."Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть," — сказал глава Белого дома.Это будет уже четвертый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года. В последний раз он приезжал 11 апреля. Тогда Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где они обсудили аспекты украинского урегулирования.Тринадцатого марта дипломат посещал Москву. Там он провел встречи с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял президент. Уиткофф предоставил ему дополнительные данные по Украине, а Путин, со своей стороны, передал информацию и сигналы для американского коллеги.Первый визит в Россию спецпосланник Трампа совершил 11 февраля. Тогда он договорился об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля.
https://ria.ru/20250727/uitkoff-2031688736.html
https://ria.ru/20250803/pobeda-2033092840.html
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9b183aad77c666be12b7d6f711ff7617.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, ближний восток, владимир путин
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Ближний Восток, Владимир Путин