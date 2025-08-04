https://ria.ru/20250804/tramp-2033158816.html

Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию

Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию - РИА Новости, 04.08.2025

Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 04.08.2025

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2025-08-04T04:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг, заявил американский президент Дональд Трамп."Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть," — сказал глава Белого дома.Это будет уже четвертый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года. В последний раз он приезжал 11 апреля. Тогда Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где они обсудили аспекты украинского урегулирования.Тринадцатого марта дипломат посещал Москву. Там он провел встречи с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял президент. Уиткофф предоставил ему дополнительные данные по Украине, а Путин, со своей стороны, передал информацию и сигналы для американского коллеги.Первый визит в Россию спецпосланник Трампа совершил 11 февраля. Тогда он договорился об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля.

https://ria.ru/20250727/uitkoff-2031688736.html

https://ria.ru/20250803/pobeda-2033092840.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, ближний восток, владимир путин