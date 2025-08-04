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Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию - РИА Новости, 04.08.2025
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04:07 04.08.2025 (обновлено: 08:57 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/tramp-2033158816.html
Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию
Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию - РИА Новости, 04.08.2025
Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T04:07:00+03:00
2025-08-04T08:57:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
стив уиткофф
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг, заявил американский президент Дональд Трамп."Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть," — сказал глава Белого дома.Это будет уже четвертый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года. В последний раз он приезжал 11 апреля. Тогда Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где они обсудили аспекты украинского урегулирования.Тринадцатого марта дипломат посещал Москву. Там он провел встречи с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял президент. Уиткофф предоставил ему дополнительные данные по Украине, а Путин, со своей стороны, передал информацию и сигналы для американского коллеги.Первый визит в Россию спецпосланник Трампа совершил 11 февраля. Тогда он договорился об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля.
https://ria.ru/20250727/uitkoff-2031688736.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, ближний восток, владимир путин
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Ближний Восток, Владимир Путин

Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть," — сказал глава Белого дома.
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Это будет уже четвертый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года. В последний раз он приезжал 11 апреля. Тогда Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где они обсудили аспекты украинского урегулирования.
Тринадцатого марта дипломат посещал Москву. Там он провел встречи с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял президент. Уиткофф предоставил ему дополнительные данные по Украине, а Путин, со своей стороны, передал информацию и сигналы для американского коллеги.
Первый визит в Россию спецпосланник Трампа совершил 11 февраля. Тогда он договорился об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля.
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В миреРоссияСШАДональд ТрампСтив УиткоффБлижний ВостокВладимир Путин
 
 
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