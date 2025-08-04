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Трамп заявил, что передислоцированные им подлодки прибыли в "нужный регион"
Трамп заявил, что передислоцированные им подлодки прибыли в "нужный регион" - РИА Новости, 04.08.2025
Трамп заявил, что передислоцированные им подлодки прибыли в "нужный регион"
Американский президент Дональд Трамп в понедельник сообщил, что две ранее передислоцированные им атомные подводные лодки прибыли в "нужный регион". РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T04:01:00+03:00
2025-08-04T04:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в понедельник сообщил, что две ранее передислоцированные им атомные подводные лодки прибыли в "нужный регион". Трамп в пятницу заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Позднее американский лидер сказал, что теперь эти подлодки стали "ближе к России". "Я уже делал заявление, и ответ таков: они находятся в том регионе, где им и положено быть", — заявил Трамп в ответ на вопрос журналистки о том, прибыли ли подлодки. Ранее Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной, заявил, что Трамп играет с Москвой в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной".
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в мире, россия, украина, дональд трамп, дмитрий медведев
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Трамп заявил, что передислоцированные им подлодки прибыли в "нужный регион"
Трамп: две передислоцированные АПЛ прибыли в нужный регион