https://ria.ru/20250804/tramp-2033158315.html

Трамп заявил, что передислоцированные им подлодки прибыли в "нужный регион"

Трамп заявил, что передислоцированные им подлодки прибыли в "нужный регион" - РИА Новости, 04.08.2025

Трамп заявил, что передислоцированные им подлодки прибыли в "нужный регион"

Американский президент Дональд Трамп в понедельник сообщил, что две ранее передислоцированные им атомные подводные лодки прибыли в "нужный регион". РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T04:01:00+03:00

2025-08-04T04:01:00+03:00

2025-08-04T12:08:00+03:00

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в понедельник сообщил, что две ранее передислоцированные им атомные подводные лодки прибыли в "нужный регион". Трамп в пятницу заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Позднее американский лидер сказал, что теперь эти подлодки стали "ближе к России". "Я уже делал заявление, и ответ таков: они находятся в том регионе, где им и положено быть", — заявил Трамп в ответ на вопрос журналистки о том, прибыли ли подлодки. Ранее Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной, заявил, что Трамп играет с Москвой в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной".

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в мире, россия, украина, дональд трамп, дмитрий медведев