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Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию
Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию - РИА Новости, 04.08.2025
Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию
Спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T03:22:00+03:00
2025-08-04T03:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг, заявил американский президент Дональд Трамп."Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть," - заявил Трамп.Трамп в пятницу заявил, что Уиткофф должен посетить Россию в ближайшие дни.
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россия, дональд трамп, стив уиткофф, в мире, сша
Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, В мире, США
Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию
Трамп заявил, что Уиткофф совершит визит в Россию в среду или четверг