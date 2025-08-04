https://ria.ru/20250804/tramp-2033157764.html

Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию

Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию - РИА Новости, 04.08.2025

Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию

Спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T03:22:00+03:00

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россия

дональд трамп

стив уиткофф

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг, заявил американский президент Дональд Трамп."Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть," - заявил Трамп.Трамп в пятницу заявил, что Уиткофф должен посетить Россию в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250727/uitkoff-2031688736.html

россия

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2025

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россия, дональд трамп, стив уиткофф, в мире, сша