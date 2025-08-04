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Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию - РИА Новости, 04.08.2025
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03:22 04.08.2025 (обновлено: 03:47 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/tramp-2033157764.html
Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию
Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию - РИА Новости, 04.08.2025
Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию
Спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 04.08.2025
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россия
дональд трамп
стив уиткофф
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг, заявил американский президент Дональд Трамп."Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть," - заявил Трамп.Трамп в пятницу заявил, что Уиткофф должен посетить Россию в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250727/uitkoff-2031688736.html
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россия, дональд трамп, стив уиткофф, в мире, сша
Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, В мире, США
Трамп рассказал, когда Уиткофф совершит визит в Россию

Трамп заявил, что Уиткофф совершит визит в Россию в среду или четверг

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть," - заявил Трамп.
Трамп в пятницу заявил, что Уиткофф должен посетить Россию в ближайшие дни.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Уиткофф выразил уверенность в возможности мира между Россией и Украиной
27 июля, 05:15
 
РоссияДональд ТрампСтив УиткоффВ миреСША
 
 
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