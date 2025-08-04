"Не смогла": СМИ раскрыли детали разговора Трампа с президентом Швейцарии
FT: телефонный разговор Трампа с президентом Швейцарии был катастрофическим
© AP Photo / House Select CommitteeДональд Трамп
© AP Photo / House Select Committee
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с швейцарской коллегой Карин Келлер-Зуттер обернулся катастрофой для Берна, пишет британская газета Financial Times.
"По словам нескольких источников, знакомых с ситуацией, поздно вечером в четверг Келлер-Зуттер провела "катастрофический " телефонный разговор с Дональдом Трампом", — говорится в статье.
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Как утверждает один из источников издания, разговор прошел неудачно, потому что с первой же минуты хозяин Белого дома дал понять, что десятипроцентных пошлин недостаточно, поскольку, по его словам, Швейцария ворует деньги у Вашингтона.
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"Келлер-Зуттер ничего не могла сказать", — отметил собеседник газеты.
Келлер-Зуттер 1 августа признала, что Берну не удалось договориться с Вашингтоном о пошлинах. Позже США объявили о повышении c 7 августа тарифов для Швейцарии до 39 процентов.
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По информации FT, такой вариант развития событий стал шоком для Берна. В Швейцарии не ожидали резкого изменения позиции Трампа, а чиновники были уверены в достижении предварительных договоренностей.
По мнению профессора Международного института управленческого развития в Лозанне Саймона Эвенетта, первоначальный размер тарифов основывался на устаревших данных 2023 года, а причиной их введения стал профицит Швейцарии в торговле с Соединенными Штатами.