https://ria.ru/20250804/tramp-2033153493.html

"Не смогла": СМИ раскрыли детали разговора Трампа с президентом Швейцарии

"Не смогла": СМИ раскрыли детали разговора Трампа с президентом Швейцарии - РИА Новости, 04.08.2025

"Не смогла": СМИ раскрыли детали разговора Трампа с президентом Швейцарии

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с швейцарской коллегой Карин Келлер-Зуттер обернулся катастрофой для Берна, пишет британская газета Financial РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T01:31:00+03:00

2025-08-04T01:31:00+03:00

2025-08-04T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с швейцарской коллегой Карин Келлер-Зуттер обернулся катастрофой для Берна, пишет британская газета Financial Times."По словам нескольких источников, знакомых с ситуацией, поздно вечером в четверг Келлер-Зуттер провела "катастрофический " телефонный разговор с Дональдом Трампом", — говорится в статье.Как утверждает один из источников издания, разговор прошел неудачно, потому что с первой же минуты хозяин Белого дома дал понять, что десятипроцентных пошлин недостаточно, поскольку, по его словам, Швейцария ворует деньги у Вашингтона."Келлер-Зуттер ничего не могла сказать", — отметил собеседник газеты.Келлер-Зуттер 1 августа признала, что Берну не удалось договориться с Вашингтоном о пошлинах. Позже США объявили о повышении c 7 августа тарифов для Швейцарии до 39 процентов.По информации FT, такой вариант развития событий стал шоком для Берна. В Швейцарии не ожидали резкого изменения позиции Трампа, а чиновники были уверены в достижении предварительных договоренностей.По мнению профессора Международного института управленческого развития в Лозанне Саймона Эвенетта, первоначальный размер тарифов основывался на устаревших данных 2023 года, а причиной их введения стал профицит Швейцарии в торговле с Соединенными Штатами.

https://ria.ru/20250112/vstrecha-1993315057.html

https://ria.ru/20241030/shveytsariya-1980897539.html

https://ria.ru/20250804/sdelka-2033153154.html

швейцария

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в мире, швейцария, сша, берн (кантон), дональд трамп