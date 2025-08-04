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Около 5,5 тысячи человек получили биорезонансную терапию в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2025
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Новости Подмосковья
 
11:17 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/terapiya-2033202159.html
Около 5,5 тысячи человек получили биорезонансную терапию в Подмосковье
Около 5,5 тысячи человек получили биорезонансную терапию в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2025
Около 5,5 тысячи человек получили биорезонансную терапию в Подмосковье
Около 5,5 тысячи человек прошли лечение биорезонансной терапией в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:17:00+03:00
2025-08-04T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Около 5,5 тысячи человек прошли лечение биорезонансной терапией в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Этот метод лечения помогает при неврологических, гастроэнтерологических, аллергических, гинекологических, урологических и других заболеваниях. "На данный момент пройти биорезонансную терапию можно в 26 медицинских организациях Подмосковья, в том числе в областном центре интегративной медицины. Лечение проводят врачи-рефлексотерапевты, неврологи и мануальные терапевты. Всего с начала года такое лечение прошли порядка 5,5 тысячи человек, из них почти 1,4 тысячи в научно-практическом центре интегративной медицины", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что в научно-практическом центре интегративной медицины успешно прошли лечение почти 825 человек с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, свыше 100 пациентов с жалобами на головные боли, а также почти 90 с сосудистыми поражениями головного мозга. Помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. Направление на лечение выдает врач.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Около 5,5 тысячи человек получили биорезонансную терапию в Подмосковье

Около 5,5 тысячи человек прошли биорезонансную терапию в Подмосковье

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Около 5,5 тысячи человек прошли лечение биорезонансной терапией в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Этот метод лечения помогает при неврологических, гастроэнтерологических, аллергических, гинекологических, урологических и других заболеваниях.
"На данный момент пройти биорезонансную терапию можно в 26 медицинских организациях Подмосковья, в том числе в областном центре интегративной медицины. Лечение проводят врачи-рефлексотерапевты, неврологи и мануальные терапевты. Всего с начала года такое лечение прошли порядка 5,5 тысячи человек, из них почти 1,4 тысячи в научно-практическом центре интегративной медицины", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве добавили, что в научно-практическом центре интегративной медицины успешно прошли лечение почти 825 человек с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, свыше 100 пациентов с жалобами на головные боли, а также почти 90 с сосудистыми поражениями головного мозга.
Помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. Направление на лечение выдает врач.
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