https://ria.ru/20250804/terakt-2033274462.html
Три исполнителя теракта в "Крокусе" полностью признали вину
Три исполнителя теракта в "Крокусе" полностью признали вину - РИА Новости, 04.08.2025
Три исполнителя теракта в "Крокусе" полностью признали вину
Три исполнителя теракта в "Крокус Сити Холле" признали вину, четвертый — частично, сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:45:00+03:00
2025-08-04T14:45:00+03:00
2025-08-04T17:02:00+03:00
крокус
происшествия
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
московский городской суд
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Три исполнителя теракта в "Крокус Сити Холле" признали вину, четвертый — частично, сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса."Фаридуни заявил, что признает вину и раскаивается, Мирзоев также признал вину и попросил у потерпевших прощения, Файзов признал вину и попросил прощения за пожар. Рачабализода признал частично: признал, что состоял в "Вилаят Хорасан"*, что совершил джихад, но не признал, что совершил теракт", — рассказал собеседник агентства.Больше половины из 15 соучастников также частично признали вину.Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела по существу, вскоре процесс перевели в закрытый режим по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников.На скамье подсудимых 19 человек, 13 из которых обвинили непосредственно в терроризме, остальных — в содействии. Также 27 потерпевших заявили гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.Теракт в "Крокус Сити Холле"Трагедия в подмосковном Красногорске произошла 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250803/krokus-2033053845.html
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Три исполнителя теракта в "Крокусе" полностью признали вину
Три из четырех исполнителей теракта в "Крокусе" признали вину полностью