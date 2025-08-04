https://ria.ru/20250804/taygan-2033154284.html

Пострадавший от нападения льва владелец "Тайгана" пройдет обследование

Пострадавший от нападения льва владелец "Тайгана" пройдет обследование - РИА Новости, 04.08.2025

Пострадавший от нападения льва владелец "Тайгана" пройдет обследование

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший при нападении льва, сообщил РИА Новости, что в ближайшее время намерен снова отправиться на... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T01:53:00+03:00

2025-08-04T01:53:00+03:00

2025-08-04T01:53:00+03:00

происшествия

республика крым

краснодар

россия

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший при нападении льва, сообщил РИА Новости, что в ближайшее время намерен снова отправиться на обследование в больницу Краснодара. "Я буду проходить обследование в клинике, где меня лечили, чтобы узнать точное состояние своего здоровья и динамику восстановления", - сказал Зубков. Пройти обследование он намерен в Краснодарской краевой клинической больнице №1, где врачи торакального отделения ранее провели ему операцию. В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка (саванне). Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. После нескольких операций Зубкова выписали, он вернулся в Крым. Сам Зубков рассказывал, что в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, и, повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на него, вцепившись в шею. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250801/vladelets-2032892058.html

https://ria.ru/20250708/vladelets-2028001083.html

республика крым

краснодар

россия

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происшествия, республика крым, краснодар, россия, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)