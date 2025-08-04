Пострадавший от нападения льва владелец "Тайгана" пройдет обследование
Пострадавший от нападения льва владелец "Тайгана" Зубков пройдет обследование
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков
Директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший при нападении льва, сообщил РИА Новости, что в ближайшее время намерен снова отправиться на обследование в больницу Краснодара.
"Я буду проходить обследование в клинике, где меня лечили, чтобы узнать точное состояние своего здоровья и динамику восстановления", - сказал Зубков.
Пройти обследование он намерен в Краснодарской краевой клинической больнице №1, где врачи торакального отделения ранее провели ему операцию.
В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка (саванне). Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. После нескольких операций Зубкова выписали, он вернулся в Крым.
Сам Зубков рассказывал, что в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, и, повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на него, вцепившись в шею. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.