В Молдавии перенесли заседание по делу Марины Таубер
В Молдавии заседание по делу Марины Таубер перенесли на 30 сентября
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМитинг перед зданием Кишиневского суда в поддержку депутата от оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер
Митинг перед зданием Кишиневского суда в поддержку депутата от оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер
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КИШИНЕВ, 4 авг – РИА Новости. Оглашение приговора по делу депутата парламента Молдовы Марины Таубер перенесено на 30 сентября, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Морару.
Рассмотрение дела оппозиционного политика слушалось в Кишиневском суде сектора Буюканы.
"Суд объявил, остановил сегодня слушание. Су немотивированно отказал Таубер в праве последнего слова. Перенесли заседание на 30 сентября. Очевидно, тогда будет вынесен и вердикт", - сказал Морару.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы применить к Таубер наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.