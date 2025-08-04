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В Молдавии перенесли заседание по делу Марины Таубер - РИА Новости, 04.08.2025
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10:48 04.08.2025 (обновлено: 11:13 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/tauber-2033196887.html
В Молдавии перенесли заседание по делу Марины Таубер
В Молдавии перенесли заседание по делу Марины Таубер - РИА Новости, 04.08.2025
В Молдавии перенесли заседание по делу Марины Таубер
Оглашение приговора по делу депутата парламента Молдовы Марины Таубер перенесено на 30 сентября, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Морару. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:48:00+03:00
2025-08-04T11:13:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 авг – РИА Новости. Оглашение приговора по делу депутата парламента Молдовы Марины Таубер перенесено на 30 сентября, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Морару.Рассмотрение дела оппозиционного политика слушалось в Кишиневском суде сектора Буюканы."Суд объявил, остановил сегодня слушание. Су немотивированно отказал Таубер в праве последнего слова. Перенесли заседание на 30 сентября. Очевидно, тогда будет вынесен и вердикт", - сказал Морару.Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы применить к Таубер наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250804/moldavija-2033187384.html
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молдавия, марина таубер, в мире, кишинев, россия, илан шор, московский комсомолец, sputnik молдова
Молдавия, Марина Таубер, В мире, Кишинев, Россия, Илан Шор, Московский комсомолец, Sputnik Молдова
В Молдавии перенесли заседание по делу Марины Таубер

В Молдавии заседание по делу Марины Таубер перенесли на 30 сентября

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМитинг перед зданием Кишиневского суда в поддержку депутата от оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер
Митинг перед зданием Кишиневского суда в поддержку депутата от оппозиционного блока Победа Марины Таубер - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Митинг перед зданием Кишиневского суда в поддержку депутата от оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер
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КИШИНЕВ, 4 авг – РИА Новости. Оглашение приговора по делу депутата парламента Молдовы Марины Таубер перенесено на 30 сентября, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Морару.
Рассмотрение дела оппозиционного политика слушалось в Кишиневском суде сектора Буюканы.
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"Суд объявил, остановил сегодня слушание. Су немотивированно отказал Таубер в праве последнего слова. Перенесли заседание на 30 сентября. Очевидно, тогда будет вынесен и вердикт", - сказал Морару.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы применить к Таубер наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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