https://ria.ru/20250804/tauber-2033196887.html

В Молдавии перенесли заседание по делу Марины Таубер

В Молдавии перенесли заседание по делу Марины Таубер - РИА Новости, 04.08.2025

В Молдавии перенесли заседание по делу Марины Таубер

Оглашение приговора по делу депутата парламента Молдовы Марины Таубер перенесено на 30 сентября, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Морару. РИА Новости, 04.08.2025

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2025-08-04T10:48:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 авг – РИА Новости. Оглашение приговора по делу депутата парламента Молдовы Марины Таубер перенесено на 30 сентября, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Морару.Рассмотрение дела оппозиционного политика слушалось в Кишиневском суде сектора Буюканы."Суд объявил, остановил сегодня слушание. Су немотивированно отказал Таубер в праве последнего слова. Перенесли заседание на 30 сентября. Очевидно, тогда будет вынесен и вердикт", - сказал Морару.Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы применить к Таубер наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250804/moldavija-2033187384.html

https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033141682.html

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молдавия, марина таубер, в мире, кишинев, россия, илан шор, московский комсомолец, sputnik молдова