https://ria.ru/20250804/tauber-2033180267.html

В Кишиневе проходит митинг в поддержку Таубер

В Кишиневе проходит митинг в поддержку Таубер - РИА Новости, 04.08.2025

В Кишиневе проходит митинг в поддержку Таубер

Сторонники депутата от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марины Таубер проводят митинг в ее поддержку, несмотря на препятствия полиции, передает... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T09:43:00+03:00

2025-08-04T09:43:00+03:00

2025-08-04T11:10:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Сторонники депутата от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марины Таубер проводят митинг в ее поддержку, несмотря на препятствия полиции, передает корреспондент РИА Новости. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Последнее заседание суда по делу Таубер было перенесено из-за забастовки адвокатов на 4 августа, на котором продолжатся прения сторон. Полиция оцепила весь периметр здания суда, где продолжилось рассмотрение дела по Таубер. Не пускают даже прохожих. Сторонники Таубер несмотря на это организовали митинг в поддержку политика. Они перешли на другую сторону бульвара от здания суда Кишинева, где продолжается рассмотрение дела. Собравшиеся скандируют "Марина, мы с тобой" и уверены в том, что дело имеет заказной характер. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20240812/tauber-1965755839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в поддержку депутата от оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер в Кишиневе Сторонники депутата от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марины Таубер проводят митинг в ее поддержку, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня в суде в Кишиневе продолжается рассмотрение дела по Таубер. Она была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-04T09:43 true PT0M08S

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в мире, молдавия, кишинев, россия, марина таубер, илан шор