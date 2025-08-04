https://ria.ru/20250804/tatarstan-2033333724.html

В Татарстане выявили нарушения после падения лифта с детьми

В Татарстане выявили нарушения после падения лифта с детьми - РИА Новости, 04.08.2025

В Татарстане выявили нарушения после падения лифта с детьми

Прокуратура Татарстана выявила нарушения в действиях управляющей компании после падения лифта с детьми в Набережных Челнах, сообщает надзорный орган региона. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:42:00+03:00

2025-08-04T18:42:00+03:00

2025-08-04T18:42:00+03:00

происшествия

набережные челны

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УФА, 4 авг – РИА Новости. Прокуратура Татарстана выявила нарушения в действиях управляющей компании после падения лифта с детьми в Набережных Челнах, сообщает надзорный орган региона. Республиканская прокуратура в своем Telegram-канале опубликовала видео инцидента. По кадрам видно, что в лифте едет мужчина с двумя маленькими девочками. Лифт сильно дергается, и дети начинают плакать. Мужчина связывается с диспетчером и свет в лифте угасает. "Прокуратура города Набережные Челны провела проверку в связи с публикацией в социальных сетях о падении лифта в доме №38 на улице Раскольникова в Набережных Челнах. По предварительным данным, 1 августа лифт перестал работать, потому что включился защитный механизм - сработал специальный датчик (концевой выключатель), который автоматически отключил подачу электроэнергии для предотвращения аварии", - говорится в сообщении. Отмечается, что несмотря на заявки жителей дома, безопасность эксплуатации лифтового оборудования управляющей организацией не обеспечена. "Установлено, что управление многоквартирным жилым домом осуществляет ООО УК "Строим будущее". На обслуживание лифтового оборудования заключен договор с обслуживающей организацией ООО "Безопасность лифтов НЧ". Техническое освидетельствование пассажирского лифта указанного многоквартирного дома проведено 2 августа 2024 года. По выявленным нарушениям прокуратура города внесла в адрес директора ООО "УК "Строим будущее" представление об устранении нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которое находится на рассмотрении", - следует из релиза.

https://ria.ru/20250727/lift-2031772100.html

набережные челны

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происшествия, набережные челны