https://ria.ru/20250804/tatarstan-2033243555.html

В Татарстане девочка зарезала брата

В Татарстане девочка зарезала брата - РИА Новости, 04.08.2025

В Татарстане девочка зарезала брата

Девочка из семьи мигрантов в татарстанском Мензелинске зарезала брата и ранила бабушку, которая пыталась защитить внука, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:18:00+03:00

2025-08-04T13:18:00+03:00

2025-08-04T13:18:00+03:00

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

УФА, 4 авг – РИА Новости. Девочка из семьи мигрантов в татарстанском Мензелинске зарезала брата и ранила бабушку, которая пыталась защитить внука, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным собеседника, инцидент произошел в субботу в Мензелинске в частном доме, где проживает семья мигрантов. "Девочка-подросток ночью убила спящего брата, вонзив в него нож. Кроме того, она ранила свою бабушку, которая пыталась оттащить ее от внука", - рассказал собеседник агентства. Местные СМИ пишут, что причиной инцидента стало замечание бабушки. Также сообщается, что пожилую женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Следственные органы республики пока не комментируют ситуацию.

https://ria.ru/20250801/prigovor-2032861086.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия