https://ria.ru/20250804/tatarstan-2033243555.html
В Татарстане девочка зарезала брата
В Татарстане девочка зарезала брата - РИА Новости, 04.08.2025
В Татарстане девочка зарезала брата
Девочка из семьи мигрантов в татарстанском Мензелинске зарезала брата и ранила бабушку, которая пыталась защитить внука, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:18:00+03:00
2025-08-04T13:18:00+03:00
2025-08-04T13:18:00+03:00
происшествия
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УФА, 4 авг – РИА Новости. Девочка из семьи мигрантов в татарстанском Мензелинске зарезала брата и ранила бабушку, которая пыталась защитить внука, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным собеседника, инцидент произошел в субботу в Мензелинске в частном доме, где проживает семья мигрантов. "Девочка-подросток ночью убила спящего брата, вонзив в него нож. Кроме того, она ранила свою бабушку, которая пыталась оттащить ее от внука", - рассказал собеседник агентства. Местные СМИ пишут, что причиной инцидента стало замечание бабушки. Также сообщается, что пожилую женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Следственные органы республики пока не комментируют ситуацию.
https://ria.ru/20250801/prigovor-2032861086.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В Татарстане девочка зарезала брата
В Татарстане девочка из семьи мигрантов зарезала брата и ранила бабушку
УФА, 4 авг – РИА Новости. Девочка из семьи мигрантов в татарстанском Мензелинске зарезала брата и ранила бабушку, которая пыталась защитить внука, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По данным собеседника, инцидент произошел в субботу в Мензелинске в частном доме, где проживает семья мигрантов.
«
"Девочка-подросток ночью убила спящего брата, вонзив в него нож. Кроме того, она ранила свою бабушку, которая пыталась оттащить ее от внука", - рассказал собеседник агентства.
Местные СМИ пишут, что причиной инцидента стало замечание бабушки. Также сообщается, что пожилую женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Следственные органы республики пока не комментируют ситуацию.