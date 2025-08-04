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Таиланд назвал цель диалога с Камбоджей - РИА Новости, 04.08.2025
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22:58 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/tailand-2033364593.html
Таиланд назвал цель диалога с Камбоджей
Таиланд назвал цель диалога с Камбоджей - РИА Новости, 04.08.2025
Таиланд назвал цель диалога с Камбоджей
Уверенность в соблюдении Камбоджей режима прекращения огня на таиландско-камбоджийской границе является важнейшей целью Таиланда в переговорах с Камбоджей в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T22:58:00+03:00
2025-08-04T22:58:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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БАНГКОК, 4 авг - РИА Новости. Уверенность в соблюдении Камбоджей режима прекращения огня на таиландско-камбоджийской границе является важнейшей целью Таиланда в переговорах с Камбоджей в рамках двустороннего Комитета по вопросам границ, заседание которого проходит в эти дни в столице Малайзии Куала-Лумпуре, сообщил журналистам на брифинге в Бангкоке официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун. "Важнейшая цель таиландской делегации на заседании таиландско-камбоджийского двустороннего Комитета по вопросам границ, которое проходит в эти дни в Куала-Лумпуре под председательством министров обороны двух стран - добиться уверенности в том, что Камбоджа будет соблюдать режим прекращения огня на линии границы между двумя государствами", - заявил он журналистам. Он добавил, что в зависимость от такой уверенности попадают другие обсуждаемые в Куала-Лумпуре темы, прежде всего тема мер по дальнейшей деэскалации ситуации на границе. "К сожалению, пока мы можем констатировать, что камбоджийская сторона допускает многочисленные нарушения режима прекращения огня с первого дня его введения в действие", - сказал Пхалангкун. Он также опроверг распространившуюся в социальных сетях Камбоджи и Таиланда в воскресенье информацию об эвакуации всех пока остающихся в домах жителей приграничных районов провинции Сурин в связи с якобы запланированным таиландским наступлением на позиции камбоджийских войск в одном из пограничных районов провинции. По словам Пхалангкуна, никакой эвакуации в Сурине не проводилось, а предположительная атака Таиланда на позиции камбоджийских войск так и не состоялась. "Вчера СМИ и социальные сети Камбоджи неоднократно заявляли, что, якобы по данным камбоджийской разведки, Таиланд готовится к наступлению в районе храма Прасат Та Кхвай, которое начнется еще до начала заседания двустороннего таиландско-камбоджийского Комитета по вопросам границ, назначенного на утро понедельника и проводимого в Малайзии. Как вы все видите, камбоджийский "прогноз" не оправдался: заседание Комитета началось сегодня утром и идет весь день, а войска Таиланда так и не перешли в наступление. Таиланд полностью привержен соблюдению режима прекращения огня и скорейшему восстановлению нормальных добрососедских отношений между нашими двумя странами", - сказал Пхалангкун. На вопрос журналистов о том, не проигрывает ли Таиланд пропагандистскую и информационную войну Камбодже, делающей такие заявления о несуществующих планах наступления таиландских войск с целью привлечения на свою сторону международного сообщества, присутствовавшая на брифинге заместитель официального представителя МИД Таиланда Марати Налита Андамо ответила отрицательно. "Нет, мы не проигрываем. И мы эту информационную войну выиграем, потому что у нас есть все доказательства нарушений Камбоджей условий прекращения огня, мы можем доказать каждый эпизод, а камбоджийская сторона выпускает в мир фальшивые новости и неподтвержденные фактами обвинения", - заявила она. Внеочередное заседание двустороннего таиландско-камбоджийского Комитета по вопросам границ под председательством министров обороны двух стран проходит в Куала-Лумпуре с 4 по 7 августа. Первые дни заседания проходят в закрытом режиме, без прямого доступа СМИ. Власти стран-участниц оставили за собой право сообщать СМИ о ходе переговоров только на брифингах официальных представителей сторон. На 7 августа назначено заседание с участием наблюдателей от Малайзии, председательствующей в 2025 году в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда входят Таиланд и Камбоджа, а также от США и КНР. По итогам заседания 7 августа может состояться пресс-конференция, однако пока никаких объявлений об этом стороны переговоров не делали.
https://ria.ru/20250804/tailand-2033353141.html
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в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Куала-Лумпур, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Таиланд назвал цель диалога с Камбоджей

МИД Таиланд назвал целью диалога с Камбоджей уверенность в соблюдении перемирия

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом. Архивное фото
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БАНГКОК, 4 авг - РИА Новости. Уверенность в соблюдении Камбоджей режима прекращения огня на таиландско-камбоджийской границе является важнейшей целью Таиланда в переговорах с Камбоджей в рамках двустороннего Комитета по вопросам границ, заседание которого проходит в эти дни в столице Малайзии Куала-Лумпуре, сообщил журналистам на брифинге в Бангкоке официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
«
"Важнейшая цель таиландской делегации на заседании таиландско-камбоджийского двустороннего Комитета по вопросам границ, которое проходит в эти дни в Куала-Лумпуре под председательством министров обороны двух стран - добиться уверенности в том, что Камбоджа будет соблюдать режим прекращения огня на линии границы между двумя государствами", - заявил он журналистам.
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Он добавил, что в зависимость от такой уверенности попадают другие обсуждаемые в Куала-Лумпуре темы, прежде всего тема мер по дальнейшей деэскалации ситуации на границе.
«
"К сожалению, пока мы можем констатировать, что камбоджийская сторона допускает многочисленные нарушения режима прекращения огня с первого дня его введения в действие", - сказал Пхалангкун.
Он также опроверг распространившуюся в социальных сетях Камбоджи и Таиланда в воскресенье информацию об эвакуации всех пока остающихся в домах жителей приграничных районов провинции Сурин в связи с якобы запланированным таиландским наступлением на позиции камбоджийских войск в одном из пограничных районов провинции. По словам Пхалангкуна, никакой эвакуации в Сурине не проводилось, а предположительная атака Таиланда на позиции камбоджийских войск так и не состоялась.
"Вчера СМИ и социальные сети Камбоджи неоднократно заявляли, что, якобы по данным камбоджийской разведки, Таиланд готовится к наступлению в районе храма Прасат Та Кхвай, которое начнется еще до начала заседания двустороннего таиландско-камбоджийского Комитета по вопросам границ, назначенного на утро понедельника и проводимого в Малайзии. Как вы все видите, камбоджийский "прогноз" не оправдался: заседание Комитета началось сегодня утром и идет весь день, а войска Таиланда так и не перешли в наступление. Таиланд полностью привержен соблюдению режима прекращения огня и скорейшему восстановлению нормальных добрососедских отношений между нашими двумя странами", - сказал Пхалангкун.
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На вопрос журналистов о том, не проигрывает ли Таиланд пропагандистскую и информационную войну Камбодже, делающей такие заявления о несуществующих планах наступления таиландских войск с целью привлечения на свою сторону международного сообщества, присутствовавшая на брифинге заместитель официального представителя МИД Таиланда Марати Налита Андамо ответила отрицательно.
"Нет, мы не проигрываем. И мы эту информационную войну выиграем, потому что у нас есть все доказательства нарушений Камбоджей условий прекращения огня, мы можем доказать каждый эпизод, а камбоджийская сторона выпускает в мир фальшивые новости и неподтвержденные фактами обвинения", - заявила она.
Внеочередное заседание двустороннего таиландско-камбоджийского Комитета по вопросам границ под председательством министров обороны двух стран проходит в Куала-Лумпуре с 4 по 7 августа. Первые дни заседания проходят в закрытом режиме, без прямого доступа СМИ. Власти стран-участниц оставили за собой право сообщать СМИ о ходе переговоров только на брифингах официальных представителей сторон. На 7 августа назначено заседание с участием наблюдателей от Малайзии, председательствующей в 2025 году в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда входят Таиланд и Камбоджа, а также от США и КНР. По итогам заседания 7 августа может состояться пресс-конференция, однако пока никаких объявлений об этом стороны переговоров не делали.
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