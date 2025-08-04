https://ria.ru/20250804/tailand-2033353141.html

В Таиланде рассказали о камбоджийских минах на границе стран

В Таиланде рассказали о камбоджийских минах на границе стран - РИА Новости, 04.08.2025

В Таиланде рассказали о камбоджийских минах на границе стран

Камбоджийская сторона пока ни разу не признала ни на переговорах с Таиландом, ни на брифингах для СМИ, что противопехотные мины ПМН-2, которыми заминированы... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T21:00:00+03:00

2025-08-04T21:00:00+03:00

2025-08-04T21:00:00+03:00

в мире

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бангкок

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Камбоджийская сторона пока ни разу не признала ни на переговорах с Таиландом, ни на брифингах для СМИ, что противопехотные мины ПМН-2, которыми заминированы маршруты патрулирования границы таиландскими военнослужащими и площадки, прилегающие к позициям таиландских войск на нескольких участках границы между странами, принадлежат ей, сообщил РИА Новости в понедельник в Бангкоке официальный представитель министерства обороны Таиланда контр-адмирал Сурасан Конгсири. "Нет, Камбоджа ни разу не признала официально, что мины ПМН-2 на маршрутах патрулирования границы с таиландской стороны, на которых дважды подрывались таиландские военнослужащие и получали тяжелые ранения еще до начала боестолкновений на границе, принадлежат ей. Ни на переговорах с таиландской стороной, ни в сообщениях или брифингах для СМИ", - сказал контр-адмирал, отвечая на вопрос агентства об обнаруженных на нескольких участках границы с таиландской стороны противопехотных минах, которых нет на вооружении таиландских вооруженных сил. "Но у нас есть твердые доказательства того, что это мины в новом состоянии, со складов, а не вросшие в землю и корни растений старые мины 40-летней давности, и что установлены они недавно камбоджийскими войсками. У нас есть даже фотографии этих мин в открытых ящиках и сложенных на земле, сделанные на позициях камбоджийских военных у храма Прасат Та Кхвай во время конфликта на границе", - сказал Конгсири, подчеркнув, что установка противопехотных мин – это грубейшее нарушение Оттавской конвенции о запрещении этого вида оружия, участниками которой являются и Таиланд, и Камбоджа. Заместитель официального представителя МИД Таиланда Марати Налита Андамо добавила к сказанному, что в соответствии с Оттавской конвенцией ее участники обязаны уничтожить свои запасы противопехотных мин, оставив на складах только небольшое количество этих устройств для тренировок своих специалистов по разминированию. "Каждая страна-член конвенции обязана регулярно сообщать председательству конвенции, сейчас это Япония, точное количество оставшихся на складах мин. И Камбоджа это делает, эти данные есть в открытом доступе. То есть сам факт наличия у Камбоджи ПМН-2 известен всем участникам Оттавской конвенции и всем, кто интересуется вопросами запрещения противопехотных мин", - сказала она РИА Новости, добавив, что пока не удалось верифицировать, какое количество таких мин заложено на границе, и соответствует ли это количество цифрам, которые Камбоджа сообщает председательству конвенции. "Это вопрос времени, саперы сухопутных войск Таиланда сейчас заняты разминированием минных полей в районе границы. А тот факт, что эти мины вообще применяются вне полигонов вооруженных сил Камбоджи – это уже серьезнейшее нарушение конвенции, которая запрещает производить, продавать и использовать противопехотные мины любых систем", - сказала она. Мины ПМН-2 производились в СССР, социалистической Венгрии, социалистической Чехословакии и ряде других стран до конца 1980-х – начала 1990-х годов и стали одними из самых массовых противопехотных мин, стоявших в то время на вооружении многих армий мира. По заявлениям министерства обороны Таиланда, в Таиланд они никогда не поставлялись. Известно, что Вьетнам получал мины ПМН-2 в конце Вьетнамской войны, а также что эти мины могли поставляться разными производителями в Лаос в 1976 – 1989 годах и в Камбоджу в 1979 – 1989 годах.

https://ria.ru/20250802/tailand-2033020722.html

https://ria.ru/20250627/sekrety--2025804496.html

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в мире, таиланд, камбоджа, бангкок, обострение конфликта между таиландом и камбоджей