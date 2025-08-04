https://ria.ru/20250804/tailand-2033301462.html

Таиланд не обвинит российского ютубера в шпионаже, считает эксперт

Таиланд не обвинит российского ютубера в шпионаже, считает эксперт - РИА Новости, 04.08.2025

Таиланд не обвинит российского ютубера в шпионаже, считает эксперт

Арестованного в Таиланде и помещенного в Центр временного содержания иммиграционной полиции российского YouTube-блогера Тимура Збарского, снимавшего без... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:31:00+03:00

2025-08-04T16:31:00+03:00

2025-08-04T16:31:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

россия

youtube

мгу имени м. в. ломоносова

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Арестованного в Таиланде и помещенного в Центр временного содержания иммиграционной полиции российского YouTube-блогера Тимура Збарского, снимавшего без разрешения властей видео в зоне боевых действий во время пограничного конфликта Таиланда и Камбоджи, скорее всего, не обвинят в шпионаже в пользу Камбоджи, сказал РИА Новости в понедельник известный таиландский международный обозреватель, политик, политолог, бывший офицер пограничной полиции Таиланда Нитипхумтханат Минг-Ручиралай. "Российский видеоблогер уже находится в Центре временного содержания иммиграционной полиции и готовится к депортации. Это значит, что в шпионаже в пользу Камбоджи его уже не подозревают, и таких обвинений ему предъявлено не будет", - сказал эксперт, прослуживший в 1980-е годы и начале 1990-х 12 лет в пограничной полиции Таиланда на камбоджийской границе и вышедший в отставку капитаном. Он пояснил, что если россиянин был арестован иммиграционной полицией, а не пограничниками или полицией безопасности, значит в шпионаже его уже не обвинят, а ограничатся лишением таиландской визы и депортацией по 12 статье закона об иммиграции Таиланда, как человека, в действиях которого есть признаки совершения нарушений, представляющих угрозу для национальной безопасности страны. "По этой статье не предусматривается тюремное заключение, только высылка из страны", - сказал эксперт. Он добавил, что ситуация с российским гражданином, который снимал и выкладывал в YouTube видеоролики с мест пограничных боестолкновений таиландских и камбоджийских войск, усугубляется распространившимися на прошлой неделе в таиландских социальных сетях слухами о том, что на камбоджийской стороне против Таиланда якобы воюют российские наемники, в том числе операторы дронов. "В сети "гуляла" запись радиообмена на русском языке, в которой речь шла о радиочастотах и мощности приемо-передающей аппаратуры, которую неточно перевели с русского и углядели в ней признаки переговоров российских операторов беспилотников, якобы воюющих за камбоджийскую сторону. Запись, которая была реальным радиоперехватом таиландских военных, вызвала в сети сильные отрицательные эмоции в адрес России и россиян", - рассказал Минг-Ручиралай, выпускник аспирантуры ИСАА при МГУ имени М.В. Ломоносова 1997 года. "И я и многие мои товарищи, знающие Россию и понимающие по-русски, в своих аккаунтах в социальных сетях объясняли абсурдность таких обвинений, но, как это часто бывает, люди охотнее верят плохим, чем хорошим новостям", - сказал он. Командование сухопутных войск Таиланда заявило в прошедшую пятницу, что тщательная проверка перехваченного сигнала показала, что он исходил не с территории Камбоджи, а с территории соседнего с Таиландом и Камбоджей Лаоса, и был радиообменом российских гражданских специалистов, работающих в этой стране. "Это заявление командования, конечно, было распространено средствами отдела общественных связей сухопутных войск через газеты, телевидение и социальные сети, но, как в том старом российском анекдоте, "осадочек остался" в общественном мнении, и пока еще некоторые тайцы верят, что россияне могли воевать против нас на стороне Камбоджи. Мы с этим боремся всеми силами", - сказал эксперт. Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелого вооружения, артиллерии, танков и авиации, продолжался с 24 по 28 июля. Двадцать восьмого июля на встрече глав правительств двух стран при посредничестве Малайзии и с участием представителей США и Китая в качестве наблюдателей были достигнуты договоренности о прекращении огня в полночь тех же суток, режим прекращения огня действует до настоящего времени. В понедельник, 4 августа в Малайзии встретятся делегации Таиланда и Камбоджи на заседании совместного Комитета по вопросам границ для обсуждения дальнейших действий по нормализации обстановки на границе, которое продлится до 7 августа.

https://ria.ru/20250804/arest-2033200707.html

https://ria.ru/20250423/tailand-2012950347.html

https://ria.ru/20250310/tailand-2004069546.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таиланд, камбоджа, россия, youtube, мгу имени м. в. ломоносова, обострение конфликта между таиландом и камбоджей