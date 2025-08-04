Рейтинг@Mail.ru
Таиланд не обвинит российского ютубера в шпионаже, считает эксперт - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/tailand-2033301462.html
Таиланд не обвинит российского ютубера в шпионаже, считает эксперт
Таиланд не обвинит российского ютубера в шпионаже, считает эксперт - РИА Новости, 04.08.2025
Таиланд не обвинит российского ютубера в шпионаже, считает эксперт
Арестованного в Таиланде и помещенного в Центр временного содержания иммиграционной полиции российского YouTube-блогера Тимура Збарского, снимавшего без... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:31:00+03:00
2025-08-04T16:31:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
россия
youtube
мгу имени м. в. ломоносова
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916440757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35ef2ab68b8df7e4ce7f76e9be21ded0.jpg
БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Арестованного в Таиланде и помещенного в Центр временного содержания иммиграционной полиции российского YouTube-блогера Тимура Збарского, снимавшего без разрешения властей видео в зоне боевых действий во время пограничного конфликта Таиланда и Камбоджи, скорее всего, не обвинят в шпионаже в пользу Камбоджи, сказал РИА Новости в понедельник известный таиландский международный обозреватель, политик, политолог, бывший офицер пограничной полиции Таиланда Нитипхумтханат Минг-Ручиралай. "Российский видеоблогер уже находится в Центре временного содержания иммиграционной полиции и готовится к депортации. Это значит, что в шпионаже в пользу Камбоджи его уже не подозревают, и таких обвинений ему предъявлено не будет", - сказал эксперт, прослуживший в 1980-е годы и начале 1990-х 12 лет в пограничной полиции Таиланда на камбоджийской границе и вышедший в отставку капитаном. Он пояснил, что если россиянин был арестован иммиграционной полицией, а не пограничниками или полицией безопасности, значит в шпионаже его уже не обвинят, а ограничатся лишением таиландской визы и депортацией по 12 статье закона об иммиграции Таиланда, как человека, в действиях которого есть признаки совершения нарушений, представляющих угрозу для национальной безопасности страны. "По этой статье не предусматривается тюремное заключение, только высылка из страны", - сказал эксперт. Он добавил, что ситуация с российским гражданином, который снимал и выкладывал в YouTube видеоролики с мест пограничных боестолкновений таиландских и камбоджийских войск, усугубляется распространившимися на прошлой неделе в таиландских социальных сетях слухами о том, что на камбоджийской стороне против Таиланда якобы воюют российские наемники, в том числе операторы дронов. "В сети "гуляла" запись радиообмена на русском языке, в которой речь шла о радиочастотах и мощности приемо-передающей аппаратуры, которую неточно перевели с русского и углядели в ней признаки переговоров российских операторов беспилотников, якобы воюющих за камбоджийскую сторону. Запись, которая была реальным радиоперехватом таиландских военных, вызвала в сети сильные отрицательные эмоции в адрес России и россиян", - рассказал Минг-Ручиралай, выпускник аспирантуры ИСАА при МГУ имени М.В. Ломоносова 1997 года. "И я и многие мои товарищи, знающие Россию и понимающие по-русски, в своих аккаунтах в социальных сетях объясняли абсурдность таких обвинений, но, как это часто бывает, люди охотнее верят плохим, чем хорошим новостям", - сказал он. Командование сухопутных войск Таиланда заявило в прошедшую пятницу, что тщательная проверка перехваченного сигнала показала, что он исходил не с территории Камбоджи, а с территории соседнего с Таиландом и Камбоджей Лаоса, и был радиообменом российских гражданских специалистов, работающих в этой стране. "Это заявление командования, конечно, было распространено средствами отдела общественных связей сухопутных войск через газеты, телевидение и социальные сети, но, как в том старом российском анекдоте, "осадочек остался" в общественном мнении, и пока еще некоторые тайцы верят, что россияне могли воевать против нас на стороне Камбоджи. Мы с этим боремся всеми силами", - сказал эксперт. Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелого вооружения, артиллерии, танков и авиации, продолжался с 24 по 28 июля. Двадцать восьмого июля на встрече глав правительств двух стран при посредничестве Малайзии и с участием представителей США и Китая в качестве наблюдателей были достигнуты договоренности о прекращении огня в полночь тех же суток, режим прекращения огня действует до настоящего времени. В понедельник, 4 августа в Малайзии встретятся делегации Таиланда и Камбоджи на заседании совместного Комитета по вопросам границ для обсуждения дальнейших действий по нормализации обстановки на границе, которое продлится до 7 августа.
https://ria.ru/20250804/arest-2033200707.html
https://ria.ru/20250423/tailand-2012950347.html
https://ria.ru/20250310/tailand-2004069546.html
таиланд
камбоджа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916440757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_296b1d9fedc46a49a5a132c4ef5f183a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, россия, youtube, мгу имени м. в. ломоносова, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Россия, YouTube, МГУ имени М. В. Ломоносова, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Таиланд не обвинит российского ютубера в шпионаже, считает эксперт

Политик Минг-Ручиралай: Таиланд не обвинит ютубера из РФ в шпионаже на Камбоджу

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Таиланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Арестованного в Таиланде и помещенного в Центр временного содержания иммиграционной полиции российского YouTube-блогера Тимура Збарского, снимавшего без разрешения властей видео в зоне боевых действий во время пограничного конфликта Таиланда и Камбоджи, скорее всего, не обвинят в шпионаже в пользу Камбоджи, сказал РИА Новости в понедельник известный таиландский международный обозреватель, политик, политолог, бывший офицер пограничной полиции Таиланда Нитипхумтханат Минг-Ручиралай.
"Российский видеоблогер уже находится в Центре временного содержания иммиграционной полиции и готовится к депортации. Это значит, что в шпионаже в пользу Камбоджи его уже не подозревают, и таких обвинений ему предъявлено не будет", - сказал эксперт, прослуживший в 1980-е годы и начале 1990-х 12 лет в пограничной полиции Таиланда на камбоджийской границе и вышедший в отставку капитаном.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Посольство не получало от властей сообщений об аресте россиянина в Таиланде
11:10
Он пояснил, что если россиянин был арестован иммиграционной полицией, а не пограничниками или полицией безопасности, значит в шпионаже его уже не обвинят, а ограничатся лишением таиландской визы и депортацией по 12 статье закона об иммиграции Таиланда, как человека, в действиях которого есть признаки совершения нарушений, представляющих угрозу для национальной безопасности страны.
«
"По этой статье не предусматривается тюремное заключение, только высылка из страны", - сказал эксперт.
Он добавил, что ситуация с российским гражданином, который снимал и выкладывал в YouTube видеоролики с мест пограничных боестолкновений таиландских и камбоджийских войск, усугубляется распространившимися на прошлой неделе в таиландских социальных сетях слухами о том, что на камбоджийской стороне против Таиланда якобы воюют российские наемники, в том числе операторы дронов.
"В сети "гуляла" запись радиообмена на русском языке, в которой речь шла о радиочастотах и мощности приемо-передающей аппаратуры, которую неточно перевели с русского и углядели в ней признаки переговоров российских операторов беспилотников, якобы воюющих за камбоджийскую сторону. Запись, которая была реальным радиоперехватом таиландских военных, вызвала в сети сильные отрицательные эмоции в адрес России и россиян", - рассказал Минг-Ручиралай, выпускник аспирантуры ИСАА при МГУ имени М.В. Ломоносова 1997 года.
Гражданин Таиланда Сиранут Пхиромпхак, известный также под ником Psi Scott - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Тайский "мажор" потерял работу мечты после ссоры с россиянином
23 апреля, 13:51
«
"И я и многие мои товарищи, знающие Россию и понимающие по-русски, в своих аккаунтах в социальных сетях объясняли абсурдность таких обвинений, но, как это часто бывает, люди охотнее верят плохим, чем хорошим новостям", - сказал он.
Командование сухопутных войск Таиланда заявило в прошедшую пятницу, что тщательная проверка перехваченного сигнала показала, что он исходил не с территории Камбоджи, а с территории соседнего с Таиландом и Камбоджей Лаоса, и был радиообменом российских гражданских специалистов, работающих в этой стране.
"Это заявление командования, конечно, было распространено средствами отдела общественных связей сухопутных войск через газеты, телевидение и социальные сети, но, как в том старом российском анекдоте, "осадочек остался" в общественном мнении, и пока еще некоторые тайцы верят, что россияне могли воевать против нас на стороне Камбоджи. Мы с этим боремся всеми силами", - сказал эксперт.
Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелого вооружения, артиллерии, танков и авиации, продолжался с 24 по 28 июля. Двадцать восьмого июля на встрече глав правительств двух стран при посредничестве Малайзии и с участием представителей США и Китая в качестве наблюдателей были достигнуты договоренности о прекращении огня в полночь тех же суток, режим прекращения огня действует до настоящего времени. В понедельник, 4 августа в Малайзии встретятся делегации Таиланда и Камбоджи на заседании совместного Комитета по вопросам границ для обсуждения дальнейших действий по нормализации обстановки на границе, которое продлится до 7 августа.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Таиланде россиянина арестовали по обвинению в хранении наркотиков
10 марта, 12:58
 
В миреТаиландКамбоджаРоссияYouTubeМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала