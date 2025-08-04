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Британия хочет вынудить США ввести новые санкции, заявила СВР - РИА Новости, 04.08.2025
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15:04 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/svr-2033280942.html
Британия хочет вынудить США ввести новые санкции, заявила СВР
Британия хочет вынудить США ввести новые санкции, заявила СВР - РИА Новости, 04.08.2025
Британия хочет вынудить США ввести новые санкции, заявила СВР
Великобритания хочет выбрать момент для антироссийской провокации с танкерами так, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:04:00+03:00
2025-08-04T15:04:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
великобритания
дональд трамп
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Великобритания хочет выбрать момент для антироссийской провокации с танкерами так, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию президента США Дональда Трампа, и вынудить Вашингтон принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Великобритания планирует задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на так называемый "теневой флот", заявили в СВР России. По данным СВР, британцы прорабатывают два "потенциальных casus belli". Первый – подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, чтобы создать прецедент "чрезвычайной проверки" плавсредства якобы на соответствие требованиям безопасности морепла­вания и экологическим нормам. Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. Предполагается, что возгорание нанесет существенный урон портовой инфраструктуре и перекинется на другие суда, что потребует международного расследования. "Момент для атаки в Великобритании намерены подобрать с тем расчетом, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию Дональда Трампа. Цель - вынудить Вашингтон вопреки национальным интересам принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут "косвенными виновниками трагедии", - подчеркивает СВР.
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россия
вашингтон (штат)
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в мире, россия, вашингтон (штат), великобритания, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Великобритания, Дональд Трамп, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
Британия хочет вынудить США ввести новые санкции, заявила СВР

СВР: Британия хочет вынудить США ввести новые вторичные санкции

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Великобритания хочет выбрать момент для антироссийской провокации с танкерами так, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию президента США Дональда Трампа, и вынудить Вашингтон принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Великобритания планирует задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на так называемый "теневой флот", заявили в СВР России. По данным СВР, британцы прорабатывают два "потенциальных casus belli". Первый – подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, чтобы создать прецедент "чрезвычайной проверки" плавсредства якобы на соответствие требованиям безопасности морепла­вания и экологическим нормам. Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. Предполагается, что возгорание нанесет существенный урон портовой инфраструктуре и перекинется на другие суда, что потребует международного расследования.
"Момент для атаки в Великобритании намерены подобрать с тем расчетом, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию Дональда Трампа. Цель - вынудить Вашингтон вопреки национальным интересам принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут "косвенными виновниками трагедии", - подчеркивает СВР.
Пушка на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Британия и НАТО готовят облаву на "теневой флот" с нефтью, заявила СВР
14:56
 
В миреРоссияВашингтон (штат)ВеликобританияДональд ТрампСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТО
 
 
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