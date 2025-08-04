Британия хочет вынудить США ввести новые санкции, заявила СВР
СВР: Британия хочет вынудить США ввести новые вторичные санкции
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Великобритания хочет выбрать момент для антироссийской провокации с танкерами так, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию президента США Дональда Трампа, и вынудить Вашингтон принять максимально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Великобритания планирует задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на так называемый "теневой флот", заявили в СВР России. По данным СВР, британцы прорабатывают два "потенциальных casus belli". Первый – подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, чтобы создать прецедент "чрезвычайной проверки" плавсредства якобы на соответствие требованиям безопасности мореплавания и экологическим нормам. Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. Предполагается, что возгорание нанесет существенный урон портовой инфраструктуре и перекинется на другие суда, что потребует международного расследования.
"Момент для атаки в Великобритании намерены подобрать с тем расчетом, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию Дональда Трампа. Цель - вынудить Вашингтон вопреки национальным интересам принять максимально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут "косвенными виновниками трагедии", - подчеркивает СВР.