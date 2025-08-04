https://ria.ru/20250804/svr-2033280942.html

Британия хочет вынудить США ввести новые санкции, заявила СВР

Британия хочет вынудить США ввести новые санкции, заявила СВР - РИА Новости, 04.08.2025

Британия хочет вынудить США ввести новые санкции, заявила СВР

Великобритания хочет выбрать момент для антироссийской провокации с танкерами так, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:04:00+03:00

2025-08-04T15:04:00+03:00

2025-08-04T15:04:00+03:00

в мире

россия

вашингтон (штат)

великобритания

дональд трамп

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Великобритания хочет выбрать момент для антироссийской провокации с танкерами так, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию президента США Дональда Трампа, и вынудить Вашингтон принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Великобритания планирует задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на так называемый "теневой флот", заявили в СВР России. По данным СВР, британцы прорабатывают два "потенциальных casus belli". Первый – подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, чтобы создать прецедент "чрезвычайной проверки" плавсредства якобы на соответствие требованиям безопасности морепла­вания и экологическим нормам. Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. Предполагается, что возгорание нанесет существенный урон портовой инфраструктуре и перекинется на другие суда, что потребует международного расследования. "Момент для атаки в Великобритании намерены подобрать с тем расчетом, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию Дональда Трампа. Цель - вынудить Вашингтон вопреки национальным интересам принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут "косвенными виновниками трагедии", - подчеркивает СВР.

https://ria.ru/20250804/svr-2033278560.html

россия

вашингтон (штат)

великобритания

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в мире, россия, вашингтон (штат), великобритания, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато