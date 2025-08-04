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Лондон планирует подстроить аварию неугодного танкера, узнала разведка

Лондон планирует подстроить аварию неугодного танкера, узнала разведка - РИА Новости, 04.08.2025

Лондон планирует подстроить аварию неугодного танкера, узнала разведка

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лондон в рамках антироссийской провокации предполагает подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:00:00+03:00

2025-08-04T15:00:00+03:00

2025-08-04T15:05:00+03:00

в мире

лондон

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нато

великобритания

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лондон в рамках антироссийской провокации предполагает подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, например, в проливе, чтобы страны НАТО получили прецедент для "чрезвычайно проверки", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации.Великобритания планирует задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на так называемый "теневой флот", заявили в СВР России."Британцы прорабатывают два потенциальных casus belli (повод для войны - ред.). Первый - подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций (например, в проливе). Разлив нефтепродуктов и блокирование фарватера, как полагают в Лондоне, предоставят странам НАТО "достаточные" основания, чтобы создать прецедент "чрезвычайной проверки" плавсредства якобы на соответствие требованиям безопасности морепла­вания и экологическим нормам", - говорится в сообщении Службы внешней разведки России.

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в мире, лондон, россия, нато, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)