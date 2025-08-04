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Британия и НАТО готовят облаву на "теневой флот" с нефтью, заявила СВР
Британия и НАТО готовят облаву на "теневой флот" с нефтью, заявила СВР - РИА Новости, 04.08.2025
Британия и НАТО готовят облаву на "теневой флот" с нефтью, заявила СВР
Спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот" с российской нефтью, сообщила в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:56:00+03:00
2025-08-04T14:56:00+03:00
2025-08-04T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот" с российской нефтью, сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "По поступающей в СВР информации, спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот". Толчок такой кампании, по замыслу Лондона, должен дать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству", - говорится в сообщении. Как отмечает СВР, это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия. "В пределе речь может идти о задержании любых "подозрительных" судов в международных водах и их конвоировании в порты государств НАТО", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250803/nato-2033063510.html
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в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), великобритания, нато, лондон
В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Великобритания, НАТО, Лондон
Британия и НАТО готовят облаву на "теневой флот" с нефтью, заявила СВР
СВР: Британия и Нато планируют массовую облаву на "теневой флот" с нефтью РФ