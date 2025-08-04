Рейтинг@Mail.ru
Британия и НАТО готовят облаву на "теневой флот" с нефтью, заявила СВР - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/svr-2033278560.html
Британия и НАТО готовят облаву на "теневой флот" с нефтью, заявила СВР
Британия и НАТО готовят облаву на "теневой флот" с нефтью, заявила СВР - РИА Новости, 04.08.2025
Британия и НАТО готовят облаву на "теневой флот" с нефтью, заявила СВР
Спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот" с российской нефтью, сообщила в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:56:00+03:00
2025-08-04T14:56:00+03:00
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
великобритания
нато
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981526_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_df73e4ef3181c35d90b45bee7713f466.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот" с российской нефтью, сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "По поступающей в СВР информации, спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот". Толчок такой кампании, по замыслу Лондона, должен дать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству", - говорится в сообщении. Как отмечает СВР, это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия. "В пределе речь может идти о задержании любых "подозрительных" судов в международных водах и их конвоировании в пор­ты государств НАТО", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250803/nato-2033063510.html
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981526_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ed10559a3a15c9b776b63d42f99a6697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), великобритания, нато, лондон
В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Великобритания, НАТО, Лондон
Британия и НАТО готовят облаву на "теневой флот" с нефтью, заявила СВР

СВР: Британия и Нато планируют массовую облаву на "теневой флот" с нефтью РФ

© AP Photo / Sergei GritsПушка на фоне британского флага
Пушка на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка на фоне британского флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот" с российской нефтью, сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"По поступающей в СВР информации, спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот". Толчок такой кампании, по замыслу Лондона, должен дать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству", - говорится в сообщении.
Как отмечает СВР, это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия.
"В пределе речь может идти о задержании любых "подозрительных" судов в международных водах и их конвоировании в пор­ты государств НАТО", – говорится в сообщении.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
НАТО может разместить в Эстонии корпус союзников, пишут СМИ
Вчера, 09:48
 
В миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ВеликобританияНАТОЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала