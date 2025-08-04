Британия планирует антироссийскую диверсию с танкерами, узнала СВР
Нефтеналивной терминал. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Спецслужбы Британии планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на так называемый теневой флот, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки. Ключевые тезисы:
- Лондон хочет организовать крупную диверсию с танкерами, чтобы объявить транспортировку российской нефти угрозой международному судоходству;
- один из сценариев предполагает подстроить аварию "неугодного" судна в одном из узких мест морских коммуникаций, например в проливе;
- исполнение антироссийских терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам;
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- Британия рассматривает возможность поджога танкера в порту дружественной России страны, чтобы нанести урон портовой инфраструктуре и добиться международного расследования;
- Лондон намерен выбрать момент так, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию Дональда Трампа;
- Великобритания провокациями хочет вынудить США принять максимально жесткие вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов.
Агрессивные действия НАТО
В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.
Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.