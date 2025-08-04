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Британия планирует антироссийскую диверсию с танкерами, узнала СВР - РИА Новости, 04.08.2025
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14:52 04.08.2025 (обновлено: 15:16 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/svr-2033277068.html
Британия планирует антироссийскую диверсию с танкерами, узнала СВР
Британия планирует антироссийскую диверсию с танкерами, узнала СВР - РИА Новости, 04.08.2025
Британия планирует антироссийскую диверсию с танкерами, узнала СВР
Спецслужбы Британии планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на так называемый теневой флот, сообщило пресс-бюро Службы... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:52:00+03:00
2025-08-04T15:16:00+03:00
в мире
лондон
россия
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
дональд трамп
великобритания
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Спецслужбы Британии планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на так называемый теневой флот, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки. Ключевые тезисы:Агрессивные действия НАТОВ последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250719/bryussel-2030039999.html
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html
https://ria.ru/20250803/nato-2033063510.html
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в мире, лондон, россия, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, дональд трамп, великобритания
В мире, Лондон, Россия, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Дональд Трамп, Великобритания

Британия планирует антироссийскую диверсию с танкерами, узнала СВР

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтеналивной терминал
Нефтеналивной терминал - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Спецслужбы Британии планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на так называемый теневой флот, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки. Ключевые тезисы:
  • Лондон хочет организовать крупную диверсию с танкерами, чтобы объявить транспортировку российской нефти угрозой международному судоходству;
  • один из сценариев предполагает подстроить аварию "неугодного" судна в одном из узких мест морских коммуникаций, например в проливе;
  • исполнение антироссийских терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам;
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Наш ответ Брюсселю: Россия забанила экономику Европы
19 июля, 08:00
  • Британия рассматривает возможность поджога танкера в порту дружественной России страны, чтобы нанести урон портовой инфраструктуре и добиться международного расследования;
  • Лондон намерен выбрать момент так, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию Дональда Трампа;
  • Великобритания провокациями хочет вынудить США принять макси­мально жесткие вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Трамп потерял терпение и решил не ждать: Украине дадут все и даже больше
08:00

Агрессивные действия НАТО

В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.
Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
НАТО может разместить в Эстонии корпус союзников, пишут СМИ
Вчера, 09:48
 
В миреЛондонРоссияВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОДональд ТрампВеликобритания
 
 
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