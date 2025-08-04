https://ria.ru/20250804/svr-2033277068.html

Британия планирует антироссийскую диверсию с танкерами, узнала СВР

Британия планирует антироссийскую диверсию с танкерами, узнала СВР - РИА Новости, 04.08.2025

Британия планирует антироссийскую диверсию с танкерами, узнала СВР

Спецслужбы Британии планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на так называемый теневой флот, сообщило пресс-бюро Службы... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:52:00+03:00

2025-08-04T14:52:00+03:00

2025-08-04T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Спецслужбы Британии планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на так называемый теневой флот, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки. Ключевые тезисы:Агрессивные действия НАТОВ последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250719/bryussel-2030039999.html

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html

https://ria.ru/20250803/nato-2033063510.html

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в мире, лондон, россия, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, дональд трамп, великобритания