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Движение "Родники" выпустит проект "Песни особого назначения" - РИА Новости, 04.08.2025
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Движение "Родники" выпустит проект "Песни особого назначения"
Движение "Родники" выпустит проект "Песни особого назначения" - РИА Новости, 04.08.2025
Движение "Родники" выпустит проект "Песни особого назначения"
Движение "Родники" готовит к выпуску проект "Песни особого назначения", представляющий собой сборник музыкальных композиций, написанных участниками СВО или... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:51:00+03:00
2025-08-04T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
олег газманов
родион газманов
юта (певица)
президентский фонд культурных инициатив
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение "Родники" готовит к выпуску проект "Песни особого назначения", представляющий собой сборник музыкальных композиций, написанных участниками СВО или теми, кто выступает перед бойцами на фронте, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения. "Движение "Газманов-Родники" приступило к реализации нового проекта — "Песни особого назначения". В отличие от всех остальных проектов движения, это не конкурс. В течение нескольких месяцев организаторы собирали совершенно новые песни, которые были написаны действующими бойцами СВО, волонтерами, артистами, выступающими с концертами "за ленточкой", а также близкими тех, кто погиб", - говорится в сообщении. Экспертная комиссия проекта "Родники", в которую вошли Олег Газманов, Елена Ульянова, Марина Лебедева, Родион Газманов, Юта и другие музыканты, выбрала из 215 заявок 21 композицию. Согласно требованиям, песни не должны быть созданы с использованием искусственного интеллекта и не должны быть опубликованы ранее на цифровых площадках. "Главная цель проекта — собрать культурный архив современного фронтового творчества: песен и стихов, рожденных в окопах, госпиталях, на передовой - и донести до аудитории голос времени, голос солдата — честный, сильный, пронзительный!" - приводятся слова идеолога движения, народного артиста России Олега Газманова. Саунд-продакшн Движения "Газманов-Родники" приступил к подготовке композиций к выпуску, так как многие песни записаны просто под гитару, бойцы сочиняли их буквально на передовой, участники движения "Родники" займутся аранжировками, записью инструментов и вокала, сведением и мастерингом, отметили в пресс-службе. Песни будут выходить синглами в течение трех месяцев - до ноября. Кроме того, на пять из них будут также сняты видеоклипы. Проект стал победителем специального отбора музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи Президентского фонда культурных инициатив, напомнили в пресс-службе движения.
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россия, олег газманов, родион газманов, юта (певица), президентский фонд культурных инициатив, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Олег Газманов, Родион Газманов, Юта (певица), Президентский фонд культурных инициатив, Общество
Движение "Родники" выпустит проект "Песни особого назначения"

Движение "Родники" готовит к выпуску написанный участниками СВО сборник песен

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВыступление музыкантов в зоне СВО
Выступление музыкантов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Выступление музыкантов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение "Родники" готовит к выпуску проект "Песни особого назначения", представляющий собой сборник музыкальных композиций, написанных участниками СВО или теми, кто выступает перед бойцами на фронте, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.
"Движение "Газманов-Родники" приступило к реализации нового проекта — "Песни особого назначения". В отличие от всех остальных проектов движения, это не конкурс. В течение нескольких месяцев организаторы собирали совершенно новые песни, которые были написаны действующими бойцами СВО, волонтерами, артистами, выступающими с концертами "за ленточкой", а также близкими тех, кто погиб", - говорится в сообщении.
Экспертная комиссия проекта "Родники", в которую вошли Олег Газманов, Елена Ульянова, Марина Лебедева, Родион Газманов, Юта и другие музыканты, выбрала из 215 заявок 21 композицию. Согласно требованиям, песни не должны быть созданы с использованием искусственного интеллекта и не должны быть опубликованы ранее на цифровых площадках.
"Главная цель проекта — собрать культурный архив современного фронтового творчества: песен и стихов, рожденных в окопах, госпиталях, на передовой - и донести до аудитории голос времени, голос солдата — честный, сильный, пронзительный!" - приводятся слова идеолога движения, народного артиста России Олега Газманова.
Саунд-продакшн Движения "Газманов-Родники" приступил к подготовке композиций к выпуску, так как многие песни записаны просто под гитару, бойцы сочиняли их буквально на передовой, участники движения "Родники" займутся аранжировками, записью инструментов и вокала, сведением и мастерингом, отметили в пресс-службе. Песни будут выходить синглами в течение трех месяцев - до ноября. Кроме того, на пять из них будут также сняты видеоклипы.
Проект стал победителем специального отбора музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи Президентского фонда культурных инициатив, напомнили в пресс-службе движения.
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