https://ria.ru/20250804/svo-2033305703.html

Движение "Родники" выпустит проект "Песни особого назначения"

Движение "Родники" выпустит проект "Песни особого назначения" - РИА Новости, 04.08.2025

Движение "Родники" выпустит проект "Песни особого назначения"

Движение "Родники" готовит к выпуску проект "Песни особого назначения", представляющий собой сборник музыкальных композиций, написанных участниками СВО или... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:51:00+03:00

2025-08-04T16:51:00+03:00

2025-08-04T16:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

олег газманов

родион газманов

юта (певица)

президентский фонд культурных инициатив

общество

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение "Родники" готовит к выпуску проект "Песни особого назначения", представляющий собой сборник музыкальных композиций, написанных участниками СВО или теми, кто выступает перед бойцами на фронте, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения. "Движение "Газманов-Родники" приступило к реализации нового проекта — "Песни особого назначения". В отличие от всех остальных проектов движения, это не конкурс. В течение нескольких месяцев организаторы собирали совершенно новые песни, которые были написаны действующими бойцами СВО, волонтерами, артистами, выступающими с концертами "за ленточкой", а также близкими тех, кто погиб", - говорится в сообщении. Экспертная комиссия проекта "Родники", в которую вошли Олег Газманов, Елена Ульянова, Марина Лебедева, Родион Газманов, Юта и другие музыканты, выбрала из 215 заявок 21 композицию. Согласно требованиям, песни не должны быть созданы с использованием искусственного интеллекта и не должны быть опубликованы ранее на цифровых площадках. "Главная цель проекта — собрать культурный архив современного фронтового творчества: песен и стихов, рожденных в окопах, госпиталях, на передовой - и донести до аудитории голос времени, голос солдата — честный, сильный, пронзительный!" - приводятся слова идеолога движения, народного артиста России Олега Газманова. Саунд-продакшн Движения "Газманов-Родники" приступил к подготовке композиций к выпуску, так как многие песни записаны просто под гитару, бойцы сочиняли их буквально на передовой, участники движения "Родники" займутся аранжировками, записью инструментов и вокала, сведением и мастерингом, отметили в пресс-службе. Песни будут выходить синглами в течение трех месяцев - до ноября. Кроме того, на пять из них будут также сняты видеоклипы. Проект стал победителем специального отбора музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи Президентского фонда культурных инициатив, напомнили в пресс-службе движения.

https://ria.ru/20250304/veterany-2002984560.html

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россия, олег газманов, родион газманов, юта (певица), президентский фонд культурных инициатив, общество