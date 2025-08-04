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Полиция проверит информацию об избиении инвалида в Тюмени
Полиция проверит информацию об избиении инвалида в Тюмени - РИА Новости, 04.08.2025
Полиция проверит информацию об избиении инвалида в Тюмени
Полиция проводит проверку информации о том, что в Тюмени у бара группа мужчин избила инвалида-участника СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:24:00+03:00
2025-08-04T15:24:00+03:00
2025-08-04T15:25:00+03:00
происшествия
тюмень
тюменская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ТЮМЕНЬ, 4 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку информации о том, что в Тюмени у бара группа мужчин избила инвалида-участника СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области. По сообщениям местных пабликов, участника специальной военной операции, передвигающегося на костылях из-за ампутированной ноги, 2 августа возле бара в Тюмени избила группа неизвестных после перепалки внутри заведения, охранники которого в конфликт, предположительно, не вмешивались. "Информация, размещенная в сети интернет, зарегистрирована в УМВД России по городу Тюмени. В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и возможные участники конфликта. Заявлений и сообщений по данному факту не поступало", - ответили РИА Новости в пресс-службе в УМВД по Тюменской области на просьбу прокомментировать ситуацию.
https://ria.ru/20250603/delo-2020611286.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция проверит информацию об избиении инвалида в Тюмени
Полиция проверит информацию об избиении инвалида-участника СВО в Тюмени