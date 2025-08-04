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Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.08.2025
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12:29 04.08.2025 (обновлено: 12:31 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/svo-2033233024.html
Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военных ВСУ за сутки
Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.08.2025
Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военных ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:29:00+03:00
2025-08-04T12:31:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
херсон
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожено до 65 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033103188.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, херсонская область , херсон, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Херсон, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военных ВСУ за сутки

Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военных и три автомобиля ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожено до 65 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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