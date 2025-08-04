https://ria.ru/20250804/svo-2033233024.html

Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военных ВСУ за сутки

Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.08.2025

Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военных ВСУ за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:29:00+03:00

2025-08-04T12:29:00+03:00

2025-08-04T12:31:00+03:00

безопасность

вооруженные силы украины

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запорожская область

херсонская область

херсон

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожено до 65 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033103188.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, херсонская область , херсон, министерство обороны рф (минобороны рф)