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Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военных ВСУ за сутки
Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.08.2025
Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военных ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:29:00+03:00
2025-08-04T12:29:00+03:00
2025-08-04T12:31:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожено до 65 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военных ВСУ за сутки
Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военных и три автомобиля ВСУ за сутки