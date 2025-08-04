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Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 04.08.2025
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:26:00+03:00
2025-08-04T12:26:00+03:00
2025-08-04T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Алексеевка, Варачино, Яблоновка и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы", - отмечает Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, алексеевка, безопасность, сумская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Алексеевка, Безопасность, Сумская область, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли до 120 военных и четыре машины в зоне "Севера"