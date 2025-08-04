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Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 04.08.2025

Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:26:00+03:00

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алексеевка

безопасность

сумская область

волчанск

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Алексеевка, Варачино, Яблоновка и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033103188.html

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россия, вооруженные силы украины, алексеевка, безопасность, сумская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)