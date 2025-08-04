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Замглавы "Агро-гранта" получил четыре года колонии за мошенничество - РИА Новости, 04.08.2025
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19:50 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/sud-2033346305.html
Замглавы "Агро-гранта" получил четыре года колонии за мошенничество
Замглавы "Агро-гранта" получил четыре года колонии за мошенничество - РИА Новости, 04.08.2025
Замглавы "Агро-гранта" получил четыре года колонии за мошенничество
Никулинский суд Москвы назначил четыре года колонии заместителю генерального директора ООО "Агро-грант" Сергею Франку по делу о мошенничестве в особо крупном... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:50:00+03:00
2025-08-04T19:50:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Никулинский суд Москвы назначил четыре года колонии заместителю генерального директора ООО "Агро-грант" Сергею Франку по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Никулинского районного суда города Москвы Франк Сергей Леович признан виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Уточняется, что судом удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего. Тверской суд Москвы арестовал Франка в июне 2024 года. По данным, указанным на сайте компании "Агро-грант", фирма занимается поставками и экспортом сельскохозяйственных культур, располагается в Стерлитамаке.
https://ria.ru/20250804/sud-2033304319.html
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происшествия, москва, россия, стерлитамак, сергей франк
Происшествия, Москва, Россия, Стерлитамак, Сергей Франк
Замглавы "Агро-гранта" получил четыре года колонии за мошенничество

Замглавы "Агро-гранта" Франк получил четыре года колонии по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Никулинский суд Москвы назначил четыре года колонии заместителю генерального директора ООО "Агро-грант" Сергею Франку по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Никулинского районного суда города Москвы Франк Сергей Леович признан виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.
Мужчину взяли под стражу в зале суда.
Уточняется, что судом удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего.
Тверской суд Москвы арестовал Франка в июне 2024 года.
По данным, указанным на сайте компании "Агро-грант", фирма занимается поставками и экспортом сельскохозяйственных культур, располагается в Стерлитамаке.
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