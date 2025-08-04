https://ria.ru/20250804/sud-2033346305.html

Замглавы "Агро-гранта" получил четыре года колонии за мошенничество

Замглавы "Агро-гранта" получил четыре года колонии за мошенничество - РИА Новости, 04.08.2025

Замглавы "Агро-гранта" получил четыре года колонии за мошенничество

Никулинский суд Москвы назначил четыре года колонии заместителю генерального директора ООО "Агро-грант" Сергею Франку по делу о мошенничестве в особо крупном... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:50:00+03:00

2025-08-04T19:50:00+03:00

2025-08-04T19:50:00+03:00

происшествия

москва

россия

стерлитамак

сергей франк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Никулинский суд Москвы назначил четыре года колонии заместителю генерального директора ООО "Агро-грант" Сергею Франку по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Никулинского районного суда города Москвы Франк Сергей Леович признан виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Уточняется, что судом удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего. Тверской суд Москвы арестовал Франка в июне 2024 года. По данным, указанным на сайте компании "Агро-грант", фирма занимается поставками и экспортом сельскохозяйственных культур, располагается в Стерлитамаке.

https://ria.ru/20250804/sud-2033304319.html

москва

россия

стерлитамак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, стерлитамак, сергей франк