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В ДНР в суд направили дело наемника из Грузии, воевавшего против ВС России
В ДНР в суд направили дело наемника из Грузии, воевавшего против ВС России - РИА Новости, 04.08.2025
В ДНР в суд направили дело наемника из Грузии, воевавшего против ВС России
Наемник из Грузии Алеко Элисашвили, воевавший в 2022-м году против ВС РФ, заочно предстанет перед судом, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:19:00+03:00
2025-08-04T17:19:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Наемник из Грузии Алеко Элисашвили, воевавший в 2022-м году против ВС РФ, заочно предстанет перед судом, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего гражданина Грузии Алеко Элисашвили. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, в марте 2022 года Элисашвили прибыл на Украину, где вступил в качестве наемника в ряды Грузинского национального легиона* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Отмечается, что он прошел военную подготовку, был обеспечен личным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого Элисашвили за вознаграждение принимал участие в боях против военнослужащих ВС РФ на территории Украины, в том числе в боях за город Ирпень Киевской области. Подчеркивается, что в апреле 2022 года он покинул территорию Украины и вернулся в Грузию. В настоящее время Элисашвили объявлен в международный розыск, он заочно арестован.* признан террористической организацией и запрещен в РФ
https://ria.ru/20250730/sud-2032416106.html
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россия, грузия, украина, генеральная прокуратура рф
Россия, Грузия, Украина, Генеральная прокуратура РФ
В ДНР в суд направили дело наемника из Грузии, воевавшего против ВС России
В ДНР грузинский наемник Элисашвили заочно предстанет перед судом