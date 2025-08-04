https://ria.ru/20250804/sud-2033311041.html

Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Барабанову*

Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Барабанову* - РИА Новости, 04.08.2025

Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Барабанову*

Мосгорсуд признал законным штраф в 45 тысяч рублей, назначенный журналисту русской службы Би-би-си Илье Барабанову* за нарушение закона об иностранных агентах,... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:13:00+03:00

2025-08-04T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 45 тысяч рублей, назначенный журналисту русской службы Би-би-си Илье Барабанову* за нарушение закона об иностранных агентах, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Решение суда по делу об административном правонарушении оставлено без изменения", - говорится в материалах. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу Барабанова*. Ранее Таганский суд Москвы признал его виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей. Протокол был составлен за производство и распространение материалов в сети без указания статуса иноагента. Поводом стали его публикации в Telegram-канале без соответствующей плашки. Барабанов* был внесен в реестр иноагентов в апреле 2024 года. Минюст тогда отмечал, что проживающий за границей журналист распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими властями, выступал против СВО, принимал участие в создании материалов иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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москва, россия, московский городской суд, общество