https://ria.ru/20250804/sud-2033304319.html

Суд огласит приговор экс-директору парка "Патриот" 15 августа

Суд огласит приговор экс-директору парка "Патриот" 15 августа - РИА Новости, 04.08.2025

Суд огласит приговор экс-директору парка "Патриот" 15 августа

Одинцовский городской суд Московской области 15 августа огласит приговор для бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова по делу о мошенничестве,... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:44:00+03:00

2025-08-04T16:44:00+03:00

2025-08-04T16:44:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

павел попов (генерал)

владимир шестеров

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 4 авг - РИА Новости. Одинцовский городской суд Московской области 15 августа огласит приговор для бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В понедельник в прениях сторон гособвинитель запросил для Ахмедова наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом 500 тысяч рублей, а также просил запретить ему занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. "Судебное заседание объявляется отложенным на 15 августа", - назначил дату рассмотрения последнего слова и провозглашения приговора судья Дмитрий Федоров. Сам Ахмедов заявил в суде, что он признал вину и полностью раскаялся, дал показания на других фигурантов - бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова, просил учесть активное способствование следствию и частичное возмещение ущерба, учесть, что он находился в служебной зависимости от Попова и Шестерова, просил ограничиться назначением штрафа без реального лишения свободы. Дело Ахмедова рассматривается в особом порядке, то есть без исследования доказательств. поскольку он полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). "Назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - запросил прокурор. Также он считает необходимым лишить Ахмедова права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок три года. Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил второго фигуранта дела, Шестерова к шести годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на два года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск министерства обороны к Шестерову на 18 миллионов рублей, иск парка "Патриот" к нему - на 6 миллионов. Как установило следствие, Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка. Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.

https://ria.ru/20250724/ahmedov-2031127021.html

https://ria.ru/20250720/sk-2030283313.html

https://ria.ru/20250717/shesterov-2029689239.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, павел попов (генерал), владимир шестеров, патриот