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Прокурор запросил для экс-директора парка "Патриот" шесть лет колонии - РИА Новости, 04.08.2025
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15:42 04.08.2025 (обновлено: 15:44 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/sud-2033288654.html
Прокурор запросил для экс-директора парка "Патриот" шесть лет колонии
Прокурор запросил для экс-директора парка "Патриот" шесть лет колонии - РИА Новости, 04.08.2025
Прокурор запросил для экс-директора парка "Патриот" шесть лет колонии
Гособвинитель в прениях сторон запросил для бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова в качестве наказания 6 лет лишения свободы, передает... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:42:00+03:00
2025-08-04T15:44:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
парк "патриот"
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 4 авг - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил для бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова в качестве наказания 6 лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского суда Московской области.Дело Ахмедова рассматривается в особом порядке, то есть без исследования доказательств. поскольку он полностью признал вину. Ахмедову предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ)."Назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал прокурор.Также он считает необходимым лишить Ахмедова права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 3 года.По делу, помимо Ахмедова, проходят бывший замминистра обороны Павел Попов и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил Шестерова к 6 годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск министерства обороны к Шестерову на 18 миллионов рублей, иск парка "Патриот" к нему - на 6 миллионов.Как установило следствие, Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка.Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова.Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается..
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, парк "патриот"
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, парк "Патриот"
Прокурор запросил для экс-директора парка "Патриот" шесть лет колонии

Гособвинитель запросил для экс-директора парка "Патриот" Ахмедова 6 лет колонии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов
Экс-директор парка Патриот Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 4 авг - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил для бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова в качестве наказания 6 лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского суда Московской области.
Дело Ахмедова рассматривается в особом порядке, то есть без исследования доказательств. поскольку он полностью признал вину. Ахмедову предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ).
"Назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал прокурор.
Также он считает необходимым лишить Ахмедова права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 3 года.
По делу, помимо Ахмедова, проходят бывший замминистра обороны Павел Попов и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил Шестерова к 6 годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск министерства обороны к Шестерову на 18 миллионов рублей, иск парка "Патриот" к нему - на 6 миллионов.
Как установило следствие, Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка.
Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова.
Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается..
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Россияпарк "Патриот"
 
 
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