Прокурор запросил для экс-директора парка "Патриот" шесть лет колонии
Гособвинитель запросил для экс-директора парка "Патриот" Ахмедова 6 лет колонии
Экс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 4 авг - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил для бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова в качестве наказания 6 лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского суда Московской области.
Дело Ахмедова рассматривается в особом порядке, то есть без исследования доказательств. поскольку он полностью признал вину. Ахмедову предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ).
"Назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал прокурор.
Также он считает необходимым лишить Ахмедова права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 3 года.
По делу, помимо Ахмедова, проходят бывший замминистра обороны Павел Попов и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил Шестерова к 6 годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск министерства обороны к Шестерову на 18 миллионов рублей, иск парка "Патриот" к нему - на 6 миллионов.
Как установило следствие, Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка.
Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова.
Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается..