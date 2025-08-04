https://ria.ru/20250804/sud-2033269561.html

Суд огласит приговор фигурантам дела о хищении у Чубайса 7 августа

Суд огласит приговор фигурантам дела о хищении у Чубайса 7 августа - РИА Новости, 04.08.2025

Суд огласит приговор фигурантам дела о хищении у Чубайса 7 августа

Хамовнический суд Москвы 7 августа огласит приговор фигурантам дела о краже и мошенничестве с усадьбой, которая была построена в ЖК "Переделки" для экс-главы... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:28:00+03:00

2025-08-04T14:28:00+03:00

2025-08-04T14:28:00+03:00

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

анатолий чубайс

антон поляков (депутат рады)

роснано

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы 7 августа огласит приговор фигурантам дела о краже и мошенничестве с усадьбой, которая была построена в ЖК "Переделки" для экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Шанк. "Оглашение приговора назначено на 7 августа", - сказал адвокат главного фигуранта Ильи Сучкова. Дело расследовал главк МВД по Московской области. На скамье подсудимых экс-председатель правления ООО "УК Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев и охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин. Сейчас они все находятся под подпиской о невыезде. В деле фигурирует швейцарская компания SFO Concept AG, которую Чубайс из-за запрета чиновникам вести бизнес продал Сучкову, и ее российский филиал "СФО Концепт Консалтинг", строивший для экс-главы "Роснано" особняк в подмосковном ЖК "Переделки". По версии следствия, особняк был оформлен на швейцарскую фирму, на нее же были оформлены займы, которые выдавала кипрская "Тилсока Лимитед". Полученные деньги переводились на баланс российской компании для строительства дома. Чубайс писал в соцсети, что Сучков предложил ему выкупить усадьбу за 50 миллионов долларов. Стоимость он счел завышенной и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Сучков обвиняется в мошенничестве и краже, поскольку Чубайс посчитал, что из особняка украли дорогостоящее оборудование. Бывший чиновник заявил иск на 70 миллионов рублей, но позднее снизил требования до 65 миллионов. Вторым потерпевшим по делу проходит "Тилсока Лимитед": представители компании заявили иск на сумму около 22 миллионов долларов, на которую были выданы два займа для SFO Concept AG. Дело слушается в суде с 2022 года. В прениях сторон прокурор запросил для фигурантов наказание от 4,5 до 9 лет лишения свободы, самый большой срок потребовав назначить Сучкову. Сучков заявил в суде, что он не виновен, что дело имеет заказной характер и связано с желанием бенефициаров "Тилсока Лимитед" "обанкротить SFO Concept AG и в дальнейшем получить деньги в швейцарском банке". По словам подсудимого, гендиректором компании он стал в мае 2013 года, а договоры займа были заключены до его вступления в должность и якобы подписывались гендиректором Андреа Дель Маром по указанию Чубайса. Сучков также заявил, что в 2014 году "частично возвратил заемные средства по долговым обязательствам, взятым Чубайсом". Он рассказал, что потраченные на строительство усадьбы 38 миллионов долларов были перечислены со счетов SFO Concept AG уже после того, как Чубайс продал ему компанию. Сучков добавил, что предложил выкупить Чубайсу эту недвижимость по рыночной стоимости, но тот отказался.

https://ria.ru/20250407/peskov-2009786698.html

https://ria.ru/20250715/chubajs-2029283761.html

https://ria.ru/20250513/chubays-2016749395.html

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происшествия, москва, московская область (подмосковье), анатолий чубайс, антон поляков (депутат рады), роснано