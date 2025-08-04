https://ria.ru/20250804/sud-2033242206.html
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" не возражали против закрытия процесса
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" не возражали против закрытия процесса - РИА Новости, 04.08.2025
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" не возражали против закрытия процесса
Все 19 обвиняемых по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" не возражали против проведения процесса в закрытом режиме, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:12:00+03:00
2025-08-04T13:12:00+03:00
2025-08-04T13:12:00+03:00
происшествия
крокус
крокус сити холл
московский городской суд
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Все 19 обвиняемых по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" не возражали против проведения процесса в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. "Возражений нет", - резюмировал переводчик, уточнив мнение подсудимых по соответствующему ходатайству. О закрытии процесса попросил прокурор, заявив, что, по оперативным данным правоохранителей, сообщники обвиняемых планируют провокации. Суд ходатайство удовлетворил.
https://ria.ru/20250804/sud-2033240045.html
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происшествия, крокус, крокус сити холл, московский городской суд
Происшествия, Крокус, Крокус Сити Холл, Московский городской суд
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" не возражали против закрытия процесса
Все 19 обвиняемых в теракте в "Крокусе" согласились на закрытие процесса