https://ria.ru/20250804/sud-2033242206.html

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" не возражали против закрытия процесса

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" не возражали против закрытия процесса - РИА Новости, 04.08.2025

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" не возражали против закрытия процесса

Все 19 обвиняемых по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" не возражали против проведения процесса в закрытом режиме, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:12:00+03:00

2025-08-04T13:12:00+03:00

2025-08-04T13:12:00+03:00

происшествия

крокус

крокус сити холл

московский городской суд

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Все 19 обвиняемых по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" не возражали против проведения процесса в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. "Возражений нет", - резюмировал переводчик, уточнив мнение подсудимых по соответствующему ходатайству. О закрытии процесса попросил прокурор, заявив, что, по оперативным данным правоохранителей, сообщники обвиняемых планируют провокации. Суд ходатайство удовлетворил.

https://ria.ru/20250804/sud-2033240045.html

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происшествия, крокус, крокус сити холл, московский городской суд